No deberías usar agua oxigenada para limpiar tu iPhone

Apple ha actualizado su web de soporte para indicar que los usuarios no deberían utilizar peróxido de hidrógeno (conocida comúnmente como agua oxigenada) para limpiar sus productos.

El peróxido de hidrógeno, junto con la lejía, no debe utilizarse en el iPhone, el iPad y otros dispositivos de Apple. El uso continuado de disolvente en una pantalla podría dañar el revestimiento oleofóbico.

¿Puedo usar un desinfectante para limpiar mi producto Apple?

Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies duras y no porosas del producto Apple, como la pantalla, el teclado y otras superficies externas. No uses productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas tu producto Apple en ningún agente limpiador. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel.