¿No funciona Flickr? Está caído para todo el mundo [SOLUCIONADO]

Los usuarios de Flickr se enfrentan a problemas de acceso al popular servicio de compartición de fotografías, ya que tanto la aplicación como el sitio web parecen estar caídos y no funcionar.

Los problemas comenzaron a última hora de la tarde (en España) con multitud de usuarios quejándose de que no pueden acceder al servicio en redes sociales.



El servicio de monitorización Down Detector muestra una oleada de problemas de usuarios que actualmente no pueden acceder o utilizar la aplicación. Down Detector es un sitio web independiente que monitoriza las menciones en redes sociales en relación a determinados temas para detectar caídas de servicios en todo el mundo.

Al intentar acceder al sitio web los usuarios se encuentran con el error «503 Service Unavailable » y la aplicación no carga nada.