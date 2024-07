No hagas un reset de fábrica del Google Pixel 6

En la última semana, varios propietarios de teléfonos de la serie Google Pixel 6 (incluidos los modelos 6, 6a y 6 Pro) han informado que sus dispositivos quedaron «brickeados» después de realizar un restablecimiento de fábrica.

Este proceso, que borra todos los datos personales, aplicaciones y configuraciones del dispositivo, se realiza normalmente cuando el dueño se prepara para vender el teléfono.

Error durante el reset de fábrica

Desde la semana pasada, los usuarios han estado reportando un error durante el reset del dispositivo por un archivo ‘tune2fs’ ausente. Este problema lleva a una pantalla de recuperación que muestra el mensaje «Cannot load Android system. Your data may be corrupt.» (No se puede cargar el sistema Android. Sus datos pueden estar corruptos).

La pantalla de recuperación sugiere realizar otro restablecimiento de fábrica, lo que crea un bucle infinito que no resuelve el problema.

Además, la incapacidad de configurar el gestor de arranque debido a bloqueos OEM impide el uso de herramientas de flasheo de Android u otros métodos de solución de problemas, y los intentos de actualizar el dispositivo mediante ADB también fallan a mitad del proceso.

Respuesta de Google

Las respuestas de Google han sido variadas. Muchos usuarios se han enfrentado a este problema justo cuando sus dispositivos salieron de garantía, complicando el proceso de obtener soporte adecuado.

Moderadores voluntarios en los foros de Google han mencionado que los ingenieros de la compañía están al tanto del problema y lo están investigando, pero hasta el momento no se han proporcionado instrucciones específicas sobre qué hacer con los dispositivos afectados.

Hasta que la situación se aclare, se recomienda a los propietarios de Google Pixel 6, 6a y 6 Pro que eviten realizar restablecimientos de fábrica y realicen copias de seguridad regulares en un dispositivo separado.