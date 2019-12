Seguramente hayas escuchado la historia del plátano pegado a una pared con cinta aislante, una obra de arte de Maurizio Cattelan que ha sido expuesta en la galería Art Basel Miami Beach y ha alcanzado un valor de 120.000 dólares.

Ahora la cuenta de Nokia ha querido reírse del asunto con una pequeña parodia. La cuenta de Twitter del fabricante ha publicado una imagen con el mensaje «Los plátanos son deliciosos, pero ¿puede un plátano hacer una llamada? ¡Ahora es una obra de arte!».

Bananas are delicious, but a banana that can make calls📞? Now that's a masterpiece! #ArtBasel pic.twitter.com/lOF5clcqBF

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) December 11, 2019