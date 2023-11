Nothing lleva iMessage (más o menos) a los smartphones Android

Nothing Chats es una aplicación de mensajería para el Nothing Phone (2) que permite a los usuarios de Android cambiar sus burbujas verdes por la elegante burbuja azul de Apple.

Desarrollada por Sunbird, la aplicación requiere que los usuarios inicien sesión con su Apple ID o creen una nueva cuenta. Una vez configurada, podrán enviar mensajes en Nothing Chats de manera similar a iMessage, todo desde su teléfono Android.

Funciones como indicadores de escritura en tiempo real, intercambio de contenidos a resolución completa y las notas de voz estarán disponibles desde el lanzamiento, mientras que las confirmaciones de lectura y las reacciones a los mensajes llegarán más adelante.

Sin embargo, hay un pequeño detalle. Nothing Chats requiere que los usuarios inicien sesión en sus cuentas de Apple ID en, básicamente, un dispositivo Apple a través de una conexión remota. Según las preguntas frecuentes de Nothing Chats, los mensajes enviados cuentan con cifrado de extremo a extremo al que ni Nothing ni Sunbird pueden acceder, y las credenciales de inicio de sesión no se almacenan en los servidores de Sunbird.

Nothing Chats se lanzará en la Google Play Store el viernes para los propietarios de Nothing Phone (2) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. La aplicación aún se encuentra en su fase beta.