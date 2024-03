Novedades de Tesla: Luces ambientales RGB y cámara frontal para Model S y Model X

En el mundo del automóvil eléctrico, Tesla continúa sorprendiendo con innovaciones y actualizaciones tecnológicas. Esta vez, los modelos Model S y Model X han experimentado cambios significativos que añaden un toque futurista a la experiencia de conducción.

Entre las novedades más llamativas se encuentran las luces ambientales RGB y una cámara frontal en el parachoques.

Hace apenas unos meses, los foros de discusión estaban llenos de usuarios preocupados que debatían sobre la lógica de adquirir un vehículo nuevo. La incertidumbre se centraba en la posibilidad de instalar la esperada cámara frontal en modelos antiguos.

Sin embargo, la situación aún no está clara, y aquellos que confían en la posibilidad de una actualización de sus modelos más antiguos tendrán que armarse de paciencia.

A pesar de estas incertidumbres, al menos, aquellos preocupados por la necesidad urgente de la nueva cámara para funciones como Autopark, Autopilot o Full Self Driving (FSD) no tienen motivos para estarlo. Estos sistemas no dependen de la nueva cámara, lo que alivia las preocupaciones de aquellos que temían quedarse atrás en términos de tecnología de conducción autónoma.

Además de los modelos ya mencionados, como el Cybertruck que ya incorpora la cámara frontal, Tesla tiene planes ambiciosos para otros vehículos, incluyendo el Model 3 Performance, Model 3 y, posiblemente el próximo año, el Model Y. Por el momento, la nueva cámara frontal no está diseñada para la conducción totalmente autónoma. Su función principal se limita a maniobras de conducción lenta, como estacionamiento y detección de obstáculos.

Aunque en la actualidad su uso está centrado en estas aplicaciones, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro, la cámara frontal juegue un papel más crucial en el camino hacia la conducción autónoma total.