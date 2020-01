OnePlus Concept One: Las cámaras traseras invisibles ya no son algo del futuro

🎁💳 ¿Conoces la tarjeta Curve? Una sola tarjeta de crédito que aglutina el resto de tus tarjetas y manejas desde el móvil [ Llévate 5,5€ gratis ]

Hoy OnePlus ha presentado en la feria CES 2020 su primer smartphone conceptual OnePlus Concept One, que es básicamente un OnePlus 7T Pro modificado con una parte trasera de cuero y vidrio electrocrómico sobre las lentes de su cámara.

Este tipo de vidrio es un cristal que permite cambiar su apariencia de transparente a translúcido, lo que ofrece al teléfono una sensación de “cámara invisible”. Los objetivos de la cámara trasera aparecen ocultos tras el vidrio electrocrómico y solo se vuelven visibles cuando la cámara está en uso.

Uno de los retos más importantes fue que el vidrio debía ser excepcionalmente delgado y ligero sin afectar a su resistencia. Los vidrios electrocrómicos suelen estar compuestos por dos paneles de vidrio con un material que cambia de color entre ellos. Para el OnePlus Concept One, la compañía consiguió fabricar un cristal más fino que los producidos actualmente. En este caso, los paneles de vidrio son de sólo 0,1 mm cada uno, lo que supone un total de 0,35 mm al combinarlos, un grosor similar al de un protector de pantalla.

Para obtener la mejor y más sencilla experiencia posible, la velocidad en el cambio de apariencia de la cámara invisible del OnePlus Concept One fue un aspecto fundamental. La cámara del smartphone conceptual de OnePlus tarda apenas 0,7 segundos en pasar de negro translúcido a transparente, más rápido incluso que lo que tarda la propia cámara en activarse.

El cuero utilizado en el OnePlus Concept One es el mismo que se utiliza en el McLaren 720S. Uno de los modelos del OnePlus Concept One tiene una llamativa piel brillante de color naranja-papaya propia de McLaren con costuras visibles, no muy diferente de los modelos OnePlus de la edición McLaren del pasado. En el centro de este brillo hay un panel de vidrio negro y el logotipo OnePlus x McLaren.

En McLaren seleccionamos cuero de gran calidad que producimos en el Reino Unido; un material que refleja un diseño y acabado de lujo, y que estamos orgullosos de poder incluir en el diseño del nuevo smartphone conceptual de OnePlus. El cuero de semi-anilina de grano suave al tacto, así como el grano natural, aportan un tacto agradable y sedoso. Nuestra filosofía de diseño en McLaren abarca las características naturales de la piel a través de sus sutiles variaciones de grano, dando a cada coche su propio carácter único – que se refleja en este dispositivo de concepto OnePlus. Jo Lewis, Responsable de Diseño de Colores y Materiales de McLaren Automotive

La fecha de lanzamiento del OnePlus Concept One es inexistente ya que nunca estará disponible para el público en su forma actual. El precio del tampoco existe, ya que nunca estará disponible para la venta, sirviendo principalmente como una muestra de lo que es posible en los futuros dispositivos aparte de este.