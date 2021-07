OnePlus ha mejorado el hardware del OnePlus 8T sin avisar

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

El OnePlus 8T, lanzado el pasado mes de octubre, contaba originalmente con 8GB o 12GB de RAM LPDDR4X, como todavía indica su hoja de especificaciones.

Sin embargo, OnePlus parece haber actualizado el hardware de memoria del OnePlus 8T sin darle ninguna publicidad.

Los informes indican que algunas versiones recientemente adquiridas del teléfono llegan ahora con memoria RAM LPDDR5, una mejora con respecto a la RAM LPDDR4X incluida originalmente y que OnePlus anuncia en su página web.

Mientras que la memoria más nueva es técnicamente «más rápida», está teniendo un efecto indeseado para quienes acostumbran a «rootear» e instalar ROMs personalizadas.

Se podría pensar que un cambio de RAM es algo menor, pero puede tener algunas otras consecuencias. Por ejemplo, la herramienta MSMDownloadTool utilizada para recuperar teléfonos si has tenido problemas al instalar una ROM, no funciona correctamente en algunos casos porque la imagen que se usa no es compatible.

Puedes comprobar qué tipo de RAM tiene tu OnePlus 8T o 9R, que también se ha visto afectado, a través de un comando ADB: adb shell getprop ro.boot.ddr_type