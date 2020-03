El origen del coronavirus es el 5G según una absurda teoría conspiratoria

A medida que el brote de coronavirus se expande por todo el mundo, las teorías sobre el origen de la pandemia no cesan.

Una de las teorías que está ganando más tracción en Internet es que han sido las redes 5G las que han causado la enfermedad. Supongo que no hace falta decir que las ondas electromagnéticos no producen virus, pero parece que algunos no los tienen tan claro.

Keri Hilson, una cantante estadounidense con 4,2 millones de seguidores en Twitter, publicó ayer domingo varios tweets que relacionaban el coronavirus con las redes 5G, aunque después lo ha borrado

La gente ha tratado de advertirnos sobre el 5G durante AÑOS. Peticiones, organizaciones, estudios… por lo que estamos pasando son los efectos de la radiación. El 5G se lanzó en CHINA. El 1 de noviembre de 2019. La gente empezó a caer muerta.

Esta «visionaria» no está sola. Un grupo anti-5G de Facebook también ha relacionado las redes 5G con el coronavirus, afirmando que no es realmente un virus.

«Están tratando de asustarnos con un falso virus cuando son las torres 5G que se están construyendo por todo el mundo,» afirma un miembro de este grupo, quien también cree que Bill Gates inventó la tecnología y todo es un esfuerzo por despoblar el mundo. Sostiene que las vacunas que se están desarrollando para el coronavirus son realmente chips que serán implantados en la gente.

Las críticas sobre las redes 5G no son nuevas. Desde que se empezó a hablar de las redes 5G, algunas voces han advertido acerca del impacto de esta tecnología en la salud. La tecnología 5G de onda milimétrica hace uso de ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Estas señales no pueden viajar grandes distancias, lo que obliga a colocar más antenas, lo que ha reavivado los temores de sobre los efectos de la radiación en las personas.