Pete Lau no descarta un smartphone OnePlus de más de 1.000€

En los últimos años, hemos visto más y más smartphones que han superado la barrera de los 1.000 dólares, y algunos de ellos la han superado con creces como el Galaxy Fold que cuesta 1.980 dólares (2.020 euros en España) o el Motorola Razr que costará 1.500 dólares.

En una entrevista reciente, Pete Lau, cofundador de OnePlus, ha sido preguntado sobre si veremos un smartphone OnePlus que supere los 1.000 dólares (que se traducirían en unos 1.000 €). Lau no descarta que esto pueda ocurrir.

Dado que OnePlus ha venido aumentando el precio de sus smartphones con cada nueva generación — el OnePlus 7T Pro McLaren Edition cuesta 859 € — no parece descartable que, en no mucho tiempo, un smartphone de OnePlus supere los 1.000 €.

Una forma sencilla de hacerlo sería lanzando un smartphone plegable. Sin embargo, Lau no cree que la tecnología que hay detrás de los smartphones plegables sea aún lo suficientemente buena.

Para Lau, los smartphones plegables todavía no están listos sino que se encuentran en una fase muy prematura. Esto no significa que OnePlus no esté pensando en un smartphone plegable, pero no lanzarán un dispositivo con estas característica hasta que el momento adecuado — algo que no ocurrirá en 2020.

Viendo la tecnología de pantallas plegables disponible, hemos encontrado que la ventaja o valor que traen no compensa las limitaciones o desventajas de la actual tecnología. Pete Lau, cofundador de OnePlus

En definitiva, Lau considera que a día de hoy la tecnología plegable presenta demasiadas desventajas que no compensan las ventajas de una pantalla de gran tamaño, aunque eso podría cambiar en unos años.

Cuando se le preguntó por los cambios necesarios en la tecnología plegable para que sea viable, Lau dijo que los dispositivos plegables actuales son muy grandes y su diseño no es muy limpio. Además, afirma que el pliegue produce marcas en la pantalla y otros problemas. «Esto no es algo que yo pueda aceptar en los productos que construimos,» afirma Lau.