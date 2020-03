Pokémon GO no te obligará a salir de casa mientras dure el coronavirus

La expansión del coronavirus ha llevado a algunos países a pedir a sus ciudadanos a que permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible.

Para facilitar el ocio doméstico, Niantic ha hecho cambios en Pokémon GO para que sea más jugable sin salir de casa.

Con estos cambios, Niantic pretende que los jugadores sigan disfrutando de Pokémon GO aunque no puedan recorrer las calles de su ciudad. Aunque habrá algunas cosas que no podrás hacer desde casa, la idea es que no tengas que salir para cualquier cosa.

Niantic explica que, debido al COVID-19, quiere priorizar aquellas funcionalidades de Pokémon GO que «pueden ser disfrutadas en solitario.» Esto significa que podrías caminar por tu casa y jugar casi como si estuvieras en la calle.

Uno de los cambios que ha introducido Ninantic es el incremento de hábitats, lo que permitirá a los jugadores encontrar más Pokémon cerca de sus casas.

Niantic ofrece descuentos en ciertos elementos del juego, así que también es una buena oportunidad para que los jugadores puedan ahorrar dinero. Por ejemplo, encontrarás un 99% de descuento en Incienso, que ahora solo cuesta 1 moneda por un pack de 30 con 1 hora de duración.

Ninantic también ha aumentado la eficiencia de las incubadoras, que ahora incubarán los huevos el doble de rápido que antes. Los jugadores también encontrarán regalos de forma más frecuente en las Poképaradas.

Aunque la compañía no ha dado un plazo sobre por cuánto tiempo estarán activos estos cambios, cabe esperar que duren al menos un par de semanas.