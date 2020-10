Por esta razón los iPhone seguirán trayendo auriculares en Francia

👉 No te lo pierdas: Huawei facilita el 💻 teletrabajo con sus nuevos dispositivos [ Entérate ]

Si sigues la actualidad de Apple, seguramente habrás escuchado que la compañía no incluirá auriculares o cargador (pero sí cable de carga) en los nuevos iPhone 12.

De hecho, el resto de iPhone que están a la venta — como iPhone SE, iPhone 11 o iPhone XR — tampoco traerán estos accesorios.

El motivo de esta ausencia es contribuir a reducir los residuos electrónicos, dado que la mayoría de los usuarios ya cuentan con múltiples cargadores y, en muchos casos, mejores auriculares en sus casas, por lo que estos accesorios se quedan en la caja..

Sin embargo, en Francia, Apple seguirá incluyendo los auriculares EarPods en la caja de los iPhone debido a una ley del país.

Las empresas que desean vender un smartphone en Francia están obligados por ley a ofrecer un medio a los usuarios de realizar llamadas sin colocar el teléfono en el oído.

Con esta regulación, Apple no puede prescindir de los EarPods en nuestro país vecino. Por tanto, todos los iPhone vendidos en el sitio web francés de Apple siguen llegando con los EarPods, aunque no incluyen cargador ya que no está regulado.

Aunque la decisión de Apple ha sido bastante polémica, a nadie sorprendería que otros fabricantes siguieran por el mismo camino en los próximos meses. Aunque por motivos diferentes, Apple creó mucho revuelo cuando eliminó el conector de auriculares en el iPhone 7 y, a día de hoy, muchos de los que criticaron ese movimiento han hecho lo mismo.