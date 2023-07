¿Por qué el Samsung Galaxy Z Fold5 es casi igual al Fold4? Samsung responde

Patrick Shomet, Vicepresidente y Jefe de Experiencia del Cliente de Samsung, es la persona que se ocupa de la experiencia de los usuarios con los recién lanzados Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5. Ahora, Shome ha hablado en una entrevista.

Shomet trabaja estrechamente con los equipos de diseño y producto, definiendo los productos y gestionando asociaciones clave, como la que mantiene con Google. Muchos socios de Android, incluido Samsung, solían producir aplicaciones básicas duplicadas, como mensajería, navegación web, fotos y correo electrónico.

Shomet explica cómo han superado esta fase de replicación para diferenciarse y se centran ahora en ofrecer lo que realmente los clientes desean.«Hace entre 10 y 15 años, Android era el sistema operativo principal para muchos OEM, y es justo decir que muchos OEM buscaban reproducir cada aplicación para diferenciarse«, dijo Shomet. «Esa fase ya pasó», enfatizó. «Diferenciarse no es simplemente ser diferente, sino ser mejor».

Ahora, se centran en activos que realmente importan a los clientes y buscan la racionalización para evitar una abundancia de características que puedan resultar confusas. Utilizan telemetría anonimizada de los clientes para recopilar datos de uso y así tomar decisiones informadas sobre qué características priorizar.

Samsung sabe, por ejemplo, que los usuarios de sus teléfonos Galaxy utilizan Samsung Notes y Smart Things, por lo que invierten en mejorar estas funciones.

Cuando se le preguntó sobre el Samsung Galaxy Z Fold5 y su falta de novedades significativas en comparación con el Galaxy Z Fold4, Shomet explicó que la falta de grandes actualizaciones responde a las peticiones de los usuarios actuales del modelo anterior.

Estos usuarios manifestaron que el dispositivo era excelente y que lo adoraban, pidiendo principalmente mejoras en cuanto a la delgadez, ligereza y velocidad de la CPU, aspectos que Samsung atendió. Además, recibieron solicitudes relacionadas con la productividad y el software, lo que llevó a algunas actualizaciones de usabilidad.

Shomet y su equipo trabajan arduamente para mejorar la experiencia del cliente en los productos de Samsung, manteniendo un equilibrio entre innovación, racionalización y satisfacción del cliente. Su enfoque se centra en lo que realmente importa a los usuarios y en seguir mejorando sus dispositivos con cada iteración.

A veces, la innovación no está del todo lista o llega lentamente. Shomet afirmó que hacía cinco años que quería un smartphone como el nuevo Galaxy Z Flip 5. Sin embargo, lo que Shomet imaginaba no era un dispositivo plegable, sino un teléfono ultracompacto, cuadrado y con una sola pantalla. Shomet reconoce que no lo hicieron porque no funcionaba como producto.

«Tres años después tenemos ese concepto de dispositivo compacto. Cuando la tecnología está lista, cobra sentido», afirma Shomet.