Prepara la cartera: Sony avisa de que el precio de la PS5 no será el más bajo

Una de las razones que contribuyeron a la mayor cuota de mercado de la PS4 de Sony frente a la Xbox One es que, cuando salió al mercado, lo hizo con un precio que era 100 € más barato: 399 € (PS4) frente a 499 € (Xbox One)

Esto la convirtió en una opción bastante clara para aquellos que no eran necesariamente fieles a ninguna plataforma en particular. Sin embargo, el precio no será el punto fuerte de la próxima PS5.

Hablando con GamesIndustry.biz, el presidente y director general de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, insinuó que en términos de precios, la PS5 no será necesariamente la consola más barata. «Creo que la mejor manera de aproximarnos es ofrecer la mejor propuesta de valor posible. No me refiero necesariamente al precio más bajo,» dijo Ryan.

Ryan continúa añadiendo: «El valor es una combinación de muchas cosas. En nuestra área significa juegos, significa número de juegos, profundidad de los juegos, amplitud de los juegos, calidad de los juegos, precio de los juegos… todas estas cosas y cómo se aprovechan del conjunto de características de la plataforma».

Ahora mismo no se sabe cuánto costará la PS5, pero si los rumores son ciertos, podríamos estar hablando de un precio para la PS5 alrededor de los 500 dólares o 500 euros.

Sony dijo en su momento que el precio sería «atractivo para los jugadores», pero son palabras bastante vagas. Por su lado, Microsoft ha dicho que el precio de la Xbox Series X será «competitivo».