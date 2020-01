Probarse zapatos será cosa del pasado con este aparato de Perfitt

💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

Para muchas personas, comprar zapatos no es una experiencia muy placentera. Las tallas de las diferentes marcas no coinciden y el estilo de los zapatos a veces requiere una horma que no te acaba de ajustar demasiado bien, así que sólo hay una forma de saberlo: probarse los zapatos.

Y entonces pides el número de pie que te quieres probar aunque no sepas si es el correcto, y tiene que estar disponible. En definitiva, no es algo muy entretenido.

Por suerte, parece que una compañía llamada Perfitt tiene la solución: Es muy sencillo, quítate los zapatos y ponlos en el analizador Perfit R. Dos cámaras harán fotos de tu pie y calcularán sus medidas exactas.

A partir de ahí, un algoritmo de aprendizaje automático llamado Perfit AI compara las medidas reales de tu pie (al milímetro) con lo que hay disponible en la tienda, con filtros sobre la marca y el modelo de zapato.

La base de datos de zapatos de la tienda se construye usando otra herramienta Perfitt llamada Perfit S, la cual es un «analizador interno del zapato» que mide el interior del zapato. Así es como el sistema puede encontrar con precisión zapatos que te vayan bien.

El beneficio de Perfitt para los consumidores es evidente: puedes volver a casa con zapatos cómodos más rápido. Pero las tiendas también se benefician porque el personal no tiene que ir y venir al almacén con diferentes tamaños, y la probabilidad de devolución (y reembolso) de un producto disminuye.

Perfitt afirma que el 86% de los usuarios están satisfechos, un índice lo suficientemente alto como para que la empresa trabaje en base a un porcentaje de los ingresos con las tiendas, creando así potencialmente un mayor flujo de ingresos que el que generaría una venta única del dispositivo con soporte técnico.

Además, este sistema también facilita comprar zapatos por Internet si tienes las medidas de tus pies almacenadas en el sistema de Perfitt. Si todo funciona según lo planeado, podrías recibir en casa unos zapatos que te ajusten perfectamente sin tener que ir a la tienda.

En este momento, Perfitt está instalado en cinco tiendas de Brooks en Corea del Sur, y ojalá llegue pronto por aquí.