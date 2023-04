¿Puedes vender una imagen creada mediante IA con Midjourney?

Midjourney es una de las herramientas preferidas por los usuarios para generar obras de arte mediante IA utilizando descripciones de texto.

Aunque su uso es divertido, mucha gente ha empezado a vender sus obras de arte online, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿puedes vender las imágenes que creas en Midjourney?

¿Permite Midjourney que los usuarios vendan sus obras de arte?

En principio, no hay ninguna razón por la que no puedas vender arte generado mediante IA, ya que las herramientas son sólo medios para crear arte, pero es tu aportación la que genera la imagen. Sin embargo, lo que puedes o no puedes vender depende de la plataforma que hayas utilizado para hacerlo.

En el caso de Midjourney, los usuarios pueden utilizar sus creaciones donde quieran para ganar dinero siempre que el arte se haya creado con una cuenta dde pago. Los usuarios gratuitos de Midjourney no pueden poner en venta su arte AI, ya que estas imágenes no tienen licencia comercial según las condiciones de servicio de Midjourney.

Imagen generada con Midjourney

Cuando te suscribes a los planes Basic, Standard o Pro de Midjourney, obtienes una licencia comercial para cualquier imagen que crees.

Los usuarios gratuitos obtienen una Licencia Internacional de Atribución Creative Commons No Comercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) por la que son libres de utilizar las imágenes generadas para fines personales y no comerciales, pero no son de su propiedad. Esta licencia sólo permite copiar, remezclar y redistribuir las imágenes que crees siempre que menciones claramente el tipo de licencia y proporcione la atribución adecuada.

Si creas arte con IA usando cualquiera de los planes de pago de Midjourney, puedes ofrecerlas gratis. Si tú o tu empresa generáis más de 1.000.000 de dólares al año de ingresos brutos, estáis obligados a adquirir el plan «Pro» para evitar darles una parte.

¿Cómo y dónde puedes vender el arte con IA creado en Midjourney?

Si eres el propietario de la licencia de las imágenes que has creado en Midjourney, hay un montón de maneras en las que puedes utilizar estas imágenes para ganar dinero.

La forma más fácil y menos engorrosa de vender las obras de arte por IA que hiciste usando Midjourney es subirlas a sitios web de stock de imágenes.

Cada web de stock de imágenes tiene un enfoque diferente respecto el arte generado por IA, algunas pueden permitirte subir cualquier obra, mientras que otras pueden requerir que tengas una licencia exclusiva para publicar.

Dado que Midjourney no concede licencias exclusivas (tu arte puede venderse, pero Midjourney puede utilizarlo sin derechos de autor con fines promocionales), es posible que no puedas vender tu arte creado en Midjourney en sitios web que requieran una licencia exclusiva.

Aquí tienes una lista de sitios web de alojamiento de imágenes de archivo que puedes utilizar para vender tu arte con IA de Midjourney: Shutterstock, Adobe Stock, Red Bubble, Dreamstime, Etsy, Society6, Saatchi Art, Artstation, AI Art Shop yArtsi.ai

Imagen generada con Midjourney

También puedes ganar dinero con el arte que generas en Midjourney creando productos físicos a partir de tus creaciones artísticas. Puedes imprimir tu obra en camisetas, tazas de café, marcos, cuadernos, postales, puzzles y mucho más.

Algunos sitios web te permiten vender productos con tus obras de arte sin necesidad de que las crees personalmente. Si tienes imágenes que has creado en Midjourney y quieres venderlas como productos físicos sin tener que crearlos tú mismo, puedes echar un vistazo a los siguientes sitios web: TeeSpring, Red Bubble, Shopify y Printify.

Imagen generada con Midjourney

Si has creado imágenes con Midjourney, ya sabrás lo que son las «instrucciones» (o «prompts»). Aunque puedes generar obras de arte con instrucciones sencillas, si eres más preciso y descriptivo con tus instrucciones obtendrás imágenes más atractivas y únicas para ti.

En muchos sentidos, vender instrucciones es esencialmente una forma de monetizar tu experiencia en la creación de imágenes de IA utilizando Midjourney. Dado que crear una buena obra de arte puede ser un proceso largo que requiere que lances múltiples ideas para obtener el resultado deseado, puedes vender «prompts» en su lugar, ya que esto ayudará a personas interesadas a ahorrar tiempo creando su propia imagen.