Qualcomm presenta su chip Snapdragon X más accesible para PCs Copilot+

Los ordenadores Copilot+ con procesadores Snapdragon ya han reducido significativamente sus precios gracias a diversas ofertas y promociones. Sin embargo, Qualcomm busca ir un paso más allá, haciendo que estas innovadoras máquinas sean aún más asequibles.

Con ese objetivo, la compañía ha anunciado el lanzamiento de un nuevo chip Snapdragon diseñado específicamente para dispositivos en el rango de los 600 dólares.

Una experiencia de PC optimizada para la vida moderna

Este nuevo procesador promete transformar el rendimiento de los PCs, ofreciendo una combinación ideal entre potencia, eficiencia y precio.

Diseñado para estilos de vida dinámicos, el chip incluye un CPU responsivo, GPU integrada y una innovadora NPU (unidad de procesamiento neuronal) que maximiza el uso de inteligencia artificial para simplificar tareas y mejorar la productividad. Además, brinda una batería de larga duración que acompaña el ritmo de los usuarios durante todo el día.

Snapdragon X: Un procesador potente y accesible

El procesador Snapdragon X1-26-100, conocido simplemente como «Snapdragon X», se une a las líneas X Plus y Elite de Qualcomm. Aunque comparte muchas características con el Snapdragon X Plus (X1P-42-100), su principal diferencia radica en una frecuencia de reloj más baja, de 3.0GHz frente a los 3.4GHz del modelo X Plus.

Sin embargo, mantiene el mismo número de núcleos (8), GPU, memoria y caché, lo que asegura un rendimiento sólido y consistente.

Característica X1P-42-100 X1-26-100 Núcleos 8 8 Frecuencia 3.4GHz 3.0GHz Caché 30MB 30MB GPU 1.7 TFLOPS 1.7 TFLOPS NPU 45 TOPS 45 TOPS Memoria LPDDR5x-8448 LPDDR5x-8448

Un rendimiento avanzado sin compromisos

Al conservar la misma NPU y GPU que sus versiones superiores, el Snapdragon X garantiza una experiencia con inteligencia artificial sin sacrificios en rendimiento. Entre sus capacidades destaca la posibilidad de gestionar hasta tres monitores externos 4K a 60Hz o dos pantallas 5K a 60Hz/4K a 120Hz, ideal para tareas de alto rendimiento.

Además, el chip incluye soporte para Wi-Fi 7, 5G opcional, codificación y decodificación AV1, y transmisión en 4K HDR, características que lo convierten en una solución moderna y versátil.

Los primeros dispositivos equipados con los nuevos procesadores Snapdragon X debutarán en el CES 2025, evento donde Qualcomm también planea cumplir su promesa de expandir sus chips ARM a nuevos formatos.