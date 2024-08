VPS: Qué es este tipo de hosting y cómo elegir el mejor para tus webs en 2024

La tecnología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. Son numerosos los productos y servicios que lo demuestran a la perfección, y en este artículo vamos a profundizar en uno de los que más lo evidencian.

Nos referimos a los hostings, es decir, los espacios virtuales pensados para poder alojar un sitio web y que personas de todo el mundo puedan acceder a él.

Anteriormente, la lista de opciones disponibles era muy reducida. Todo lo contrario sucede en pleno 2024, puesto que existen infinidad de alternativas por las que decantarse. El hosting convencional es el más común de todos, aunque también hay servidores destinados específicamente a alojar páginas web desarrolladas bajo el CMS conocido como WordPress.

Conviene destacar que, si se trata de una tienda online, los hostings PrestaShop son muy recomendables. Pero, ¿qué pasa si el proyecto es de mayor envergadura y abarca varios portales online? Es entonces cuando los VPS se convierten en la mejor decisión posible.

En concreto, se trata de un servidor privado virtual que se asigna a un cliente particionando un hardware físico, el cual pasa a dar cabida a una mayor o menor cantidad de espacios en la nube que posteriormente pueden acoger a multitud de webs.

Al disponer de recursos dedicados, el rendimiento es excelente. Así pues, hay que apostar por un VPS cuando el proyecto que tienes en mente es ambicioso no solo en lo que respecta al número de sitios web a alojar, así como a la calidad que pretendes ofrecer a los visitantes en referencia a la velocidad de carga. Adicionalmente, también nos referimos a querer aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google llevando a cabo una buena labor de SEO.

Pero, ¿por qué VPS decantarse? Aunque es beneficioso el hecho de que haya tantísimas opciones, ello puede derivar en un quebradero de cabeza a la hora de elegir. No te preocupes, puesto que si tienes en cuenta los aspectos que describiremos a continuación, acertarás de lleno.

Garantía de un mes: Tranquilidad en estado puro

La garantía es importante sea cual sea el producto que compres o servicio que contrates, pero en el caso de un hosting adquiere si cabe una mayor trascendencia. No dudes en escoger aquel servidor privado virtual cuyo proveedor dé una buena garantía -alrededor de un mes-. Así la tranquilidad se apoderará de ti.

Certificado SSL sin necesidad de pagar por él

Las conexiones cifradas son esenciales hoy en día. Para que tengan lugar, las páginas web han de autenticar sus identidades, un proceso que se lleva a cabo por medio del certificado SSL. Desafortunadamente, hay hostings que obligan a pagarlo, pero algunos VPS lo incluyen gratuitamente.

Servidores en el territorio nacional

La velocidad de carga es una característica trascendental, ya que si los contenidos tardan poco tiempo en mostrarse ante los ojos de los visitantes, el porcentaje de rebote disminuye drásticamente. Pero, ¿cómo lograr un resultado tan rápido? Muy fácil: eligiendo un VPS que se encuentre ubicado en España.

Soporte técnico ininterrumpido

De poco sirve la rapidez en la carga si el servidor cae cada dos por tres, traduciéndose en que los usuarios no puedan visitar tus portales en línea. Es fundamental que, cuando haya un problema, puedas recurrir a un servicio que lo solucione cuanto antes. Pero, ¿y si la adversidad surge un día festivo en plena madrugada? Por si acaso, opta por un VPS cuyo equipo técnico esté operativo las 24 horas del día.

Migración a coste cero

En el supuesto caso de que depositases tu confianza en otro proveedor y quieras dar el paso a otro VPS que consideres mejor para tus necesidades y preferencias, decántate por aquel que ofrezca gratuitamente el servicio de migración.

Otros aspectos a valorar convenientemente

Aunque las características antes mencionadas son algunas de las más importantes, hay otras que no conviene obviar y que te ayudarán a tomar una buena decisión, como por ejemplo la tecnología de los discos. Es importante que sean NVMe para asegurarte de que la velocidad será máxima en todo momento.

Por otra parte, la libertad ofrecida por el hosting también es de agradecer, especialmente en lo que se refiere a poder elegir la versión de PHP que va a ser usada.

Retomando lo referente a la tranquilidad, dicha sensación no solo se obtiene con una buena garantía, sino también sabiendo que los datos están a salvo. En este sentido, asegúrate de que el servidor virtual privado incluye backups que tienen lugar periódicamente.

Seguimos hablando de la seguridad para describir ahora otra función imprescindible: el filtro de spam avanzado que acaba con esta molesta práctica, amén del sistema habilitado para dar con cualquier tipo de código que sea malicioso. En definitiva, las amenazas no afectarán lo más mínimo a tus páginas web.

Si buscando por Internet has dado con un VPS que reúne todas y cada una de las características que hemos traído a colación en este artículo, no dudes en contratarlo, puesto que te proporcionará un resultado óptimo que no tardará en fructificar, mejorando el posicionamiento web de tus portales online y brindando otros aspectos positivos de lo más beneficiosos.

∼ Artículo presentado por Axarnet ∼