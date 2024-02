¿Qué pasa si lloras mientras llevas las Apple Vision Pro puestas?

Cuando adquirimos dispositivos novedosos, es común centrarnos en sus características y capacidades. Sin embargo, existen aspectos que pueden afectar nuestra experiencia de usuario. Uno de estos aspectos es el Apple Vision Pro y su capacidad para resistir las lágrimas durante la visualización de contenido emocional.

Aunque el Vision Pro aún no está disponible oficialmente en Europa, se ha descubierto que es recomendable evitar llorar mientras disfrutas de contenido conmovedor.

La razón es simple: el Vision Pro no es resistente al agua. No es que Apple diga que no es resistente a lágrimas, pero se deduce al tener en cuenta su falta de resistencia al agua.

Incluso sin la posibilidad de experimentar personalmente esta limitación en Europa, un usuario del Vision Pro compartió sus impresiones sobre el efecto de llorar mientras usa este dispositivo. Aparentemente, no es una experiencia agradable.

La periodista Lauren Goode de Wired realizó pruebas específicas al ver películas emocionales con el Vision Pro. Durante la película «La vida es bella», experimentó lágrimas acumulándose en los bordes de las gafas del dispositivo, creando una situación incómoda y, según ella, «asqueroso».

Mientras veía La vida es bella, Roberto Benigni desfiló por el espacio donde mi salón se encuentra con el comedor, justo hasta que (spoiler) los nazis lo sacaron por detrás y lo fusilaron. Lloré. Las lágrimas brotaron de mis gafas y se acumularon en el suave borde del cojín facial. Estas lágrimas nunca llegaron a bajar por mi mejilla. Lloraba literalmente por dentro. Cuando me quité las Vision Pro de la cara, vi que la junta del ordenador facial estaba empapada. Las lentes interiores necesitaban una buena limpieza con microfibra. Era, en una palabra, asqueroso.

Este problema puede tener implicaciones significativas, ya que, por un lado, el Vision Pro sumerge al usuario en el contenido de una manera única, pero, por otro lado, interrumpir esa inmersión para limpiar las lágrimas puede arruinar la experiencia general.