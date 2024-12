Rusia prepara un rival para la PS5 y la Xbox One: No lo tiene fácil

En un esfuerzo por reducir la dependencia tecnológica de occidente, el gobierno ruso está avanzando con sus planes para desarrollar una consola de videojuegos completamente producida en el país. Estos proyectos, parte de un programa de desarrollo socioeconómico, contemplan tanto una consola de sobremesa como un dispositivo portátil, marcando un hito en la industria tecnológica rusa.

Desde marzo se ha hablado de la intención del gobierno ruso de priorizar la creación de hardware y software local para impulsar la soberanía tecnológica. Dentro de este marco, uno de los proyectos principales gira en torno a una consola basada en procesadores Elbrus, fabricados en Rusia.

La Fundación Skolkovo, conocida por su apoyo a la innovación tecnológica, ha sido designada como responsable del desarrollo y distribución de esta consola.

El sistema operativo de este dispositivo aún está por definirse, pero las opciones incluyen Aurora OS o ALT Linux, ambos desarrollados en Rusia.

Aunque los procesadores Elbrus no pueden competir con la potencia de consolas como la Xbox Series X (se vende or 549€ en Mediamarkt o Amazon) o la PlayStation 5 (se vende or 449€ en Mediamarkt o Amazon), los desarrolladores buscan compensar esta desventaja con una característica “revolucionaria”, de la que todavía no se han revelado detalles.

Retos de hardware y rendimiento

Uno de los principales desafíos de esta iniciativa radica en el rendimiento del hardware. Por ejemplo, las pruebas realizadas el año pasado con el procesador Elbrus-8SV demostraron que apenas alcanzaba los 30 fps en títulos antiguos como The Elder Scrolls III: Morrowind, dejando mucho que desear en términos de fluidez y experiencia de juego.

Aún no se sabe qué modelo de procesador Elbrus se utilizará en la consola definitiva, pero es evidente que habrá que superar importantes obstáculos técnicos para competir en el mercado global.

Mientras tanto, el gigante ruso de las telecomunicaciones MTS trabaja en un proyecto paralelo: una consola enfocada en juegos por streaming. Este dispositivo, diseñado para operar con el servicio de juegos en la nube Fog Play de MTS, contará con un hardware básico pero accesible.

Se espera que esta consola tenga un precio inferior a los 50 euros, incluyendo un mando, lo que podría hacerla una opción atractiva para el mercado masivo. Sin embargo, los detalles específicos sobre su configuración técnica aún no han sido revelados.

Mirando hacia el futuro

La apuesta de Rusia por desarrollar su propia tecnología en el ámbito de los videojuegos representa un movimiento estratégico en su búsqueda de independencia tecnológica. Aunque los retos en términos de rendimiento y competitividad son evidentes, este tipo de iniciativas podría sentar las bases para una industria tecnológica local más sólida.

Queda por ver si estas consolas podrán posicionarse como alternativas viables en un mercado dominado por gigantes como Sony, Microsoft y Nintendo, o si encontrarán su espacio en nichos específicos dentro de Rusia y mercados aliados.