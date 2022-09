¿Sabes qué significa realmente el emoji del cangrejo 🦀?

Cada vez que muere un personaje p煤blico destacado, es habitual ver el emoji de cangrejo 馃 en publicaciones en las redes sociales o en los comentarios de la gente.

Es un gui帽o macabro para celebrar el fallecimiento de una persona, sobre todo cuando ha sido un personaje especialmente controvertido.

脷ltimamente ha habido un resurgimiento del emoji de cangrejo en respuesta a la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, sobre todo en ciertas secciones de Reddit como r/COMPLETEANARCHY.

Todos estos emoji de cangrejo hacen referencia a 芦Crab Rave禄, una canci贸n house de Noisestorm que fue lanzada por Monstercat en 2018 como parte de una campa帽a del D铆a de los Inocentes anglosaj贸n.

El video musical — que acumula m谩s de 200 millones de visitas en YouTube — muestra a un grupo de cangrejos en una isla en una rave. Los cangrejos est谩n bailando y celebrando el momento.

El v铆deo fue creado precisamente para convertirse en un meme y, seg煤n Know Your Meme, el YouTuber apandah public贸 un v铆deo en Twitter titulado 芦Obama is Gone禄 con la canci贸n sonando de fondo y los cangrejos delirando en respuesta a la salida del entonces presidente Barack Obama.

Desde entonces, el meme se ha simplificado y se ha transformado en el emoji del cangrejo 馃. La mayor铆a de las veces, se publica para dar el 煤ltimo adi贸s.

Por ejemplo, algunas personas publicaron el emoji del cangrejo cuando el entonces presidente Donald Trump fue expulsado de las plataformas de redes sociales.