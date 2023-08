💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

El Samsung Galaxy Z Fold5 podría haber incluido un S Pen. Y no nos referimos al que se puede insertar en la funda opcional, sino dentro del cuerpo del plegable más grande y productivo de Samsung.

No son conjeturas, el equipo de diseño de Samsung lo consideró, llegando incluso a crear una maqueta de aluminio con el S Pen integrado. Sin embargo, Samsung eligió otro camino.

Según el hombre que ha trabajado en todos los smartphones de Samsung desde el año 2000, el jefe de diseño de smartphones plegables de Samsung, Tae-joong Kim (también conocido como «El Maestro» por sus colegas), los nuevos plegables están influenciados por multitud de factores

Basándonos en el Galaxy S23 Ultra, sabemos que Samsung puede integrar fácilmente el lápiz en el cuerpo de un smartphone no demasiado grueso. Sin embargo, al ser preguntado, Tae-joong Kim explicó que «hay mucho que tener en cuenta. No se puede meter un s Pen sin más. Si metes un S Pen, hay otras consecuencias económicas. Por ahora, hemos decidido no meter el S Pen en el Fold».

Esas consecuencias son probablemente el peso, el grosor y, especialmente, la duración de la batería del dispositivo. Todo cambiaría con un S Pen metido en el cuerpo. El teléfono podría volverse más grueso, podría ser un poco más pesado, y sin duda perdería algo de capacidad de batería.

Esto último es especialmente preocupante porque el actual Z Fold 5 tiene la misma capacidad y duración de batería que el último modelo. Realmente no puede permitirse perder unas horas de rendimiento por un S Pen integrado.

Como dijo, Won-Joon Choi, EVP de Samsung y jefe de la oficina de I+D, cuando se desarrollan estos productos, «cada milímetro cuenta, cada gramo importa.»