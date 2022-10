Samsung detalla las principales novedades de One UI 5, que llega este mes

Samsung anunció ayer que comenzará a desplegar la actualización de One UI 5 basada en Android 13 en sus dispositivos a finales de este mes.

El anuncio se hizo en el escenario de la Conferencia de Desarrolladores de Samsung (SDC) 2022 en San Francisco. La compañía también dio una visión general de lo que podemos esperar de la nueva versión de One UI, que actualmente está en fase beta.

Hoy ha dado más detalles sobre One UI 5, destacando las principales características y experiencias que obtendrán los usuarios de Galaxy.

One UI 5.0 traerá sutiles cambios en la interfaz de usuario para un aspecto fresco y nuevo. Desde los iconos renovados de las aplicaciones , las animaciones mejoradas y los colores simplificados hasta las notificaciones, la interfaz de llamadas y los fondos de pantalla.

Podrás establecer nuevos fondos de pantalla, incluidos fondos de vídeo, directamente desde la pantalla de bloqueo. Los widgets apilados permiten apilar varios widgets para conseguir una pantalla de inicio más limpia, y también obtendrás sugerencias inteligentes de widgets para una experiencia más personalizada.

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es otra de las novedades de One UI 5. Permite extraer texto de las imágenes y copiarlo en el portapapeles. Tu teléfono Galaxy también te recomendará acciones contextuales para el contenido copiado.

Por ejemplo, si una foto tiene un número de teléfono, puedes copiar el número y realizar una llamada directamente. Del mismo modo, puedes visitar un sitio web o escribir un correo electrónico.

Un nuevo menú de dispositivos conectados te permitirá gestionar todos los dispositivos conectados a tu smartphone en un solo lugar.

One UI 5 también soportará Bixby Text Call en inglés. Esta función ya está disponible en coreano con One UI 4.1.1. Permite responder a las llamadas de voz con mensajes de texto. El teléfono convertirá el audio entrante en texto, mientras que la respuesta de texto se convierte en audio, por lo que la otra persona seguirá escuchando una respuesta de voz. Esta función será útil en entornos ruidosos o en situaciones en las que no puedas hablar. Samsung dice que el soporte en inglés para Bixby Text Call se desplegará a principios de 2023, por lo que la versión inicial de One UI 5 no lo ofrecerá.

La nueva versión de One UI también trae mejoras en las funciones de privacidad y seguridad. Samsung ha simplificado estos ajustes para que sean rápidos y fáciles de entender para los usuarios. Puedes comprobar el estado de seguridad de su dispositivo y encontrar sugerencias y avisos si hay alguna amenaza potencial.

Además, Samsung te avisará si compartes accidentalmente fotos que contengan información potencialmente sensible con otras personas o en las redes sociales. El teléfono puede detectar imágenes de tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad y otros documentos que contengan información personal.