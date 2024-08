¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy Watch Ultra.

Hace unas semanas, Samsung presentó sus nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch7 y Galaxy Watch Ultra. Este último fue la estrella del show, ya que incorpora un gran número de funcionalidades avanzadas con las que busca competir con el Galaxy Watch7.

El Samsung Galaxy Watch Ultra llega con una pantalla circular de 1.5″, chip Exynos W1000, 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento, batería de 590 mAh y sistema operativo One UI Watch 6 sobre Wear OS 5. El Samsung Galaxy Watch Ultra está disponible por de 699€ en un único tamaño de 47 mm en acabados Titanio Gris, Titanio blanco, Titanio plata.

He tenido oportunidad de utilizar el Samsung Galaxy Watch Ultra y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy Watch Ultra cuenta con un diseño sofisticado, con un cuerpo de titanio grado 4 y cristal de zafiro protegiendo la pantalla.

Cuenta con la certificación militar estadounidense MIL-STD-810H, garantizando su durabilidad en condiciones extremas, así como con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

De hecho, el reloj es capaz de soportar inmersiones hasta 10 ATM, que significa 100 metros de profundidad en el agua. Ahora bien, estos 100 metros no significan la profundidad a la que puede sumergirse el reloj, sino la presión de 100 metros de profundidad cuando la superficie del agua está en reposo.

Un reloj resistente al agua 10 ATM es seguro para nadar, pero no para bucear. Tus brazos siempre se deslizan al nadar, por lo que es diferente a la presión estática del agua. De hecho, la web de Samsung indica que el reloj «no es apto para buceo o actividades acuáticas a altas presiones.» Dicho esto, hay un tipo de entrenamiento de buceo de superficie que puedes registrar en Samsung Health, que activa automáticamente el bloqueo de agua, pero no muestra información de profundidad.

Lo que sí que puedes hacer es ducharte, pero ten en cuenta que el agua afecta al sellado del anillo de goma y provocará la entrada de vapor de agua. No se recomienda tomar duchas de agua caliente con ningún reloj.

El reloj está preparado para funcionar en un rango de temperatura entre -20 y 55ºC y una altitud entre -500 y 9.000 metros. Si estamos en una emergencia, podemos hacer sonar una sirena de emergencia de hasta 86 dB que puede oírse a una distancia máxima de 180 metros. La verdad es que suena bastante fuerte.

Como es habitual en Samsung, el Galaxy Watch Ultra cuenta con una pantalla de aspecto circular. Tiene un diámetro de 1.5″ (37,3 mm), por lo que es bastante grande y permite ver los elementos de la interfaz con comodidad.

A diferencia de algunos relojes de Samsung, no posee un bisel giratorio, lo cual es una pena porque el bisel giratorio presente en otros relojes de Samsung, es altamente apreciado por sus múltiples beneficios, como facilitar la navegación sin ensuciar la pantalla con los dedos o facilitar el manejo durante actividades físicas en movimiento.

Además, con un bisel giratorio, el reloj resulta mucho más manejable en situaciones en las que los dedos están sudorosos, grasientos o cuando se usan guantes. Más allá de la navegación, el bisel giratorio también permite realizar acciones directas, como rechazar llamadas o ajustar el volumen de la música.

La decisión de Samsung de optar por un bisel digital, que permite desliar el dedo alrededor del borde de la pantalla para emular esta acción, parece una oportunidad perdida de diferenciarse del Apple Watch Ultra y haber atraído a los usuarios fieles del bisel giratorio.

En el lateral, encontramos tres botones:

Botón de Acceso Rápido , de color naranja, para para iniciar y controlar los entrenamientos o, si lo prefieres, asignar otras funciones.

, de color naranja, para para iniciar y controlar los entrenamientos o, si lo prefieres, asignar otras funciones. Botón Inicio para volver fácilmente a la pantalla inicial. Además, puede configurarse para que, al ser pulsado dos veces, vaya a la app más reciente u otra de nuestra elección, y al mantenerse pulsado active Bixby, Google Assistant o el menú de apagado.

para volver fácilmente a la pantalla inicial. Además, puede configurarse para que, al ser pulsado dos veces, vaya a la app más reciente u otra de nuestra elección, y al mantenerse pulsado active Bixby, Google Assistant o el menú de apagado. Botón Atrás para volver a la pantalla anterior o ver apps recientes, según como lo configuremos.

Aunque Samsung indica en la hoja de especificaciones que mide 12,1 mm de grosor, la realidad es que el grosor total ronda los 15,6 mm. Samsung, como algunos otros fabricantes, no incluye la parte trasera de los relojes en las dimensiones, sino únicamente el borde lateral del reloj.

Aunque a mí no me molesta para dormir, hay quienes lo pueden encontrar demasiado grande para llevarlo puesto en la cama, por lo que no aprovecharán la funcionalidad de monitorización de sueño y detección de ronquidos que incorpora Samsung.

El Galaxy Watch Ultra es un reloj más bien voluminoso, por lo que, si buscas un reloj más compacto, quizás quieras echar un vistazo al Galaxy Watch7, con el que comparte muchas funcionalidades.

Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra Color – 44mm: Verde, Gris – 40mm: Verde, Crema Titanio Gris, Titanio blanco y Titanio plata. Dimensiones

y peso – 44mm: 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g – 40mm: 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g 47.4 x 47.4 x 12.1mm, 60.5g Material

Aluminio Titanio Pantalla – 44mm: 1.5 pulgadas (37.3 mm) – 40mm: 1.3 pulgadas (33.3 mm) 1.5 pulgadas (37.3mm)

En la parte de atrás del reloj encontramos el sensor Samsung BioActive mejorado, que mide la frecuencia cardíaca óptica, la señal cardiaca eléctrica y el análisis de impedancia bioeléctrica. También cuenta con un sensor de temperatura.

Samsung utiliza sensores infrarrojos invisibles en lugar de LEDs verdes para la monitorización general de la frecuencia cardíaca, con el objetivo de no molestar por la noche (aunque sigue iluminándose en rojo de noche a veces).

El Samsung Galaxy Watch Ultra viene con una correa de drenaje de agua y, gracias al sistema Dynamic Lug System, cambiar la correa es tan sencillo como presionar un botón para soltarla y colocar la nueva presionando hasta que escuches un clic. La mala noticia es que tus antiguas correas de Galaxy Watch no son compatibles.

El Samsung Galaxy Watch Ultra está disponible en tres opciones de color: Titanio Gris, Titanio blanco y Titanio plata.

Si bien nuestra unidad no ha tenido ningún problema con la pintura, un usuario ha mostrado en Reddit que la pintura de su reloj se está descascarando en la parte trasera, justo encima del número IMEI. El usuario recibió un deloj de reemplazo después de ponerse en contacto con soporte de Samsung. Esperemos que sea un incidente aislado.

Pantalla

El Samsung Galaxy Watch Ultra cuenta con una pantalla Super AMOLED circular con un diámetro de 1.5″ y una resolución de 480 × 480 píxeles, lo que le otorga una densidad de píxeles superior a 450 ppp.

La matriz de la pantalla AMOLED es de tipo PenTile, lo que significa que los sub-píxeles no están colocados de forma convencional RGB, sino que están dispuestos en un patrón geométrico con distintos tamaños. Aunque esto significa que la resolución efectiva es menor, en la práctica esto no se aprecia gracias a la distancia a la que solemos mirar el reloj.

La calidad de la imagen es muy buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas Super AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

Una ventaja del Galaxy Watch Ultra es que cuenta con un modo Pantalla Siempre Activa que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado, mientras llevas el reloj puesto. Además, la pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

El Samsung Galaxy Watch Ultra incorpora un sensor de luminosidad que está integrado bajo la pantalla, por lo que resulta imposible verlo a simple vista.

Para evaluar la calidad de la pantalla del Galaxy Watch Ultra, he utilizado un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo en situación normal es 560 nits, pero cuando el reloj detecta que estamos bajo la luz del sol, se activa un modo especial que aumenta el brillo hasta 2.729 nits (Samsung habla de 3.000 nits en las especificaciones técnicas).

La pantalla posee una temperatura de color de 7.000ºK, por lo que presenta un cierto tinte de color azulado, como es habitual en los dispositivos electrónicos, ya que el color azul se asocia a dispositivos «nuevos», mientras que el color naranja se asocia a cosas viejas.

Algunas esferas específicas del Ultra cambian automáticamente al Modo Noche, con un tono rojizo, para una mejor legibilidad en la oscuridad.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla por completo. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente. También es posible iluminar la pantalla con un toque sobre la misma si activamos este otro gesto.

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo Cine que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada durante el tiempo que especifiquemos. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a dormir, que podemos activar el modo Sueño para no vibre ni nos despierte la luz de la pantalla.

Procesador, almacenamiento, conectividad y batería

El Samsung Galaxy Watch Ultra cuenta con un procesador Exynos W1000, un chip diseñado específicamente para dispositivos wearables. El chip viene acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

El chip Exynos W1000 está fabricado por Samsung Foundry utilizando su nodo de proceso de 3 nm e incorpora una CPU de cinco núcleos: un núcleo Cortex-A78 y cuatro núcleos Cortex-A55. El proceso de fabricación de 3 nm no solo mejora el rendimiento, sino que también incrementa la duración de la batería en un 30 por ciento.

Samsung asegura que este chip permite que las aplicaciones se inicien 2,7 veces más rápido y se cambie entre múltiples apps de manera fluida. Además, el rendimiento de un solo núcleo es 3,4 veces más rápido, y el rendimiento multinúcleo es 3,7 veces superior al del chipset Exynos W930, que alimenta el Galaxy Watch6.

El rendimiento del reloj es excelente. No he notado ningún retardo a la hora de moverme por la interfaz. Al abrir algunas apps, tienes que esperar alrededor de un segundo antes de utilizarlas, pero lo mismo ocurre con los smartphones, así que no es nada preocupante. Quizás la más lenta que he probado es Google Maps, que tarda unos cuantos segundos en cargar la vista del mapa.

El Samsung Galaxy Watch Ultra cuenta con GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, por lo que podemos utilizar el reloj para salir a correr y hacer seguimiento de nuestras rutas sin necesidad de llevar un smartphone a cuestas. Además, incorpora GPS de doble frecuencia (L1 + L5) para rastrear la ubicación con mayor precisión incluso en entornos urbanos densos con altos edificios.

El reloj se conecta normalmente al teléfono mediante Bluetooth 5.3 y posee conectividad WiFi a 2.4 y 5 GHz, por lo que puede funcionar aún cuando el reloj está fuera del alcance por Bluetooth del teléfono. También posee una antena NFC que facilita los pagos móviles.

Además, puedes hacerte uso de conectividad celular LTE (4G) gracias al uso de una tarjeta eSIM (SIM virtual). Esto permite salir de casa con el reloj y seguir conectado a pesar de que dejes el teléfono en casa.

El Samsung Galaxy Watch Ultra posee una batería de 590 mAh (43 / 47 mm), la misma que vimos en su día en el Galaxy Watch5 Pro. Según Samsung, esta batería ofrece hasta 60 horas en el modo normal con Always On Display activado y hasta 80 horas con Always On Display desactivado.

Además, si quieres extender esta autonomía, puedes activar el modo Ahorro de energía, que proporciona hasta 100 horas. En este modo, algunas funciones como la conexión Wi-Fi, el gesto de activación y otras pueden no estar disponibles. También puede haber restricciones en la velocidad CPU, servicios de localización y en el uso de la red en segundo plano.

En mi uso diario, el Galaxy Watch Ultra ha aguantado alrededor de 48 horas con una sola carga con la funcionalidad Pantalla Siempre Activa encendida, el sensor de ritmo cardíaco activo y monitorizando los ciclos del sueño y la saturación de oxígeno en sangre por la noche. Durante unas 7-8 horas, el modo Noche del reloj estaba activo.

Esta cifra está por debajo de lo que esperaba viendo las estimaciones de Samsung, pero es similar a lo que obtengo con el Apple Watch Ultra de 2023. Mi estilo de vida no es muy activo físicamente, por lo que registrando sesiones de entreno y usando el GPS cabe esperar una autonomía más ajustada.

La carga se realiza a través de tecnología inalámbrica. En mis pruebas con un cargador USB PD de 65W, he pasado de 0% a 100% en 2 hora y 52 minutos.

He hecho alguna prueba con el puerto USB-C de mi ordenador y, sin haber tomado medidas precisas, me da la sensación de que el tiempo de carga se quedaba en unas dos horas, por lo que parece influir mucho el tipo de cargador que utilices. Me hubiera gustado probar con un cargador de Samsung para ver si es más rápido, pero, lamentablemente, no viene uno en la caja.

Proceso de carga con un cargador USB PD de 65W

Samsung se ha visto obligado a eliminar el soporte para carga inalámbrica PowerShare, es decir, apoyando el reloj sobre la espalda de un smartphone Galaxy. En realidad, no lo considero una gran pérdida, ya que no creo que mucha gente la utilizara habitualmente.

La razón es que el nuevo diseño del sensor BioSense ha requerido cambios en la forma del vidrio trasero, aumentando la distancia entre la bobina de carga inalámbrica interna del reloj y el cargador inalámbrico, lo que ha hecho incompatible la función de carga inversa.

Conexión del reloj al smartphone

El Samsung Galaxy Watch Ultra puede recibir notificaciones de dos formas distintas: mediante una conexión Bluetooth a nuestro teléfono móvil o mediante una conexión directa por WiFi/4G a Internet.

La forma más habitual (y que menos batería consume) de utilizar el Galaxy Watch Ultra es emparejarlo mediante Bluetooth con nuestro teléfono móvil Android. El teléfono móvil envía las notificaciones al reloj, y ambos dispositivos tienen que estar cerca, a una distancia de unos metros, como cualquier conexión Bluetooth.

La segunda forma de conexión es mediante WiFi/4G y, en este caso, el reloj puede estar en una ubicación diferente al teléfono. Para ello, es necesario que el teléfono tenga una conexión activa a Internet, bien sea mediante WiFi o mediante una conexión celular, y que esté activada la opción Ajustes del reloj > Funciones avanzadas > Conexión remota de la app Galaxy Wearable del teléfono.

Con esta opción activa, el reloj puede seguir mostrando las notificaciones, mensajes y correo electrónico, y puede ser localizado mediante la funcionalidad Buscar. También es posible activar la recepción de llamadas en el propio reloj.

Por último, merece la pena mencionar que el Samsung Galaxy Watch Ultra no es compatible con el iPhone. Esto no es una gran pérdida ya que, en mi opinión, los usuarios de iPhone tienen en el Apple Watch su mejor aliado. Tampoco es compatible con teléfonos que carezcan de los servicios de Google (sí, Huawei, va por ti).

Aplicación Galaxy Wearable

Toda la configuración del reloj se puede realizar a través de la aplicación Galaxy Wearable que debemos descargar en el teléfono móvil desde Play Store, a no ser que tengamos un teléfono Samsung en el que venga pre-instalada.

Con la aplicación Galaxy Wearable podemos emparejar mediante Bluetooth nuestro teléfono con el Galaxy Watch Ultra. En mi caso, he probado el Galaxy Watch Ultra con un Samsung Galaxy Z Fold6, así que el proceso de configuración ha sido muy sencillo.

También resulta obligado instalar la app Samsung Health si quieres utilizar las funciones de salud del reloj. Ahora bien, como veremos más adelante, no todas las funciones de salud están disponibles si el teléfono emparejado no es un Galaxy.

Una de las cosas que podemos hacer con la aplicación Samsung Galaxy Wearable es seleccionar esferas de reloj. Samsung destaca algunas esferas:

Analógica ultra , que cuenta con un diseño elegante y permite añadir un máximo de 8 funciones. Ofrece un modo nocturna para ver mejor en la oscuridad.

, que cuenta con un diseño elegante y permite añadir un máximo de 8 funciones. Ofrece un modo nocturna para ver mejor en la oscuridad. Simple Ultra , que incorpora un diseño más sencillo y permite añadir un máximo de 4 funciones.

, que incorpora un diseño más sencillo y permite añadir un máximo de 4 funciones. Número espacial , que incluye números creados a partir de formas 3D para dar una sensación de profundidad sobre un fondo que cambia de color a medida que se mueve el segundero.

, que incluye números creados a partir de formas 3D para dar una sensación de profundidad sobre un fondo que cambia de color a medida que se mueve el segundero. Digital simple , que posee un diseño limpio y sencillo que te permite centrarte en la hora. Los segundos se muestran en un círculo alrededor de los minutos.

, que posee un diseño limpio y sencillo que te permite centrarte en la hora. Los segundos se muestran en un círculo alrededor de los minutos. Panel informativo ultra, que pone tus datos de salud en primer plano y permite añadir hasta 7 funciones.

Puedes descargar esferas adicionales, algunas con coste, desde la Galaxy Store. Existen estilos de reloj para todos los gustos: digitales, analógicos, modernos, clásicos, para deportistas, para viajeros, etc. Algunas esferas admiten ser personalizadas para cambiar el fondo, la fuente, el color y las funciones (complicaciones), que son pulsables.

Desde la aplicación Samsung Galaxy Wearable, podemos seleccionar las apps cuyas notificaciones se mostrarán en el reloj.

Además, tenemos opciones para silenciar notificaciones en el teléfono mientras llevas puesto el reloj, silenciar notificaciones en reloj mientras usas el teléfono, mostrar un indicador de notificaciones no leídas en la esfera de reloj, leer en alto las notificaciones cuando los auriculares están conectados, encender la pantalla cuando se recibe una notificación y activar las notificaciones automáticamente para las apps recién instaladas.

Hablando de aplicaciones, desde Galaxy Wearable podemos personalizar los accesos directos del panel rápido, y escoger el orden en el que aparecen las aplicaciones y tarjetas en el reloj.

La aplicación Samsung Galaxy Wearable ofrece la posibilidad de preparar respuestas rápidas de texto y, si tienes un teléfono Samsung con Galaxy AI, puedes activar sugerencias de respuestas, que utiliza IA para sugerir respuestas a mensajes de WhatsApp y otras apps de mensajería teniendo en cuenta los últimos siete mensaje intercambiados.

Samsung permite configurar una solicitud de auxilio al pulsar cinco veces sobre el botón Inicio o si detecta una caída fuerte. También es posible añadir contactos de emergencia, es decir, personas en las que confías para ayudarte en caso de emergencia y a las que se les contactará y, opcionalmente, enviará la ubicación.

Otra opción útil accesible desde el teléfono es Buscar el reloj, que muestra la ubicación del Galaxy Watch Ultra en el mapay, opcionalmente, puedes hacer que suene. Además, puedes consultar la batería restante y activar una función de Notificar si se olvida para ser avisado si dejas el reloj atrás. Desde el reloj también tenemos opción a la app Buscar para localizar el teléfono u otro dispositivo.

También podemos personalizar qué ocurre al pulsar el botón de Acción (abrir Samsung Health, Cronómetro, Linterna, Bloqueo en agua o nada), al pulsar dos veces el botón de Inicio (por defecto, ir a la app más reciente, pero puedes elegir otra) o mantener pulsado el botón de Inicio (activar Bixby, Google Assistant o menú de apagado), así como al realizar una pulsación corta sobre el botón Atrás (ir a la pantalla anterior o ver apps recientes).

Otra función útil es el uso de gestos con la muñeca. Es posible girar la muñeca dos veces para descartar alarmas o rechazar llamadas entrantes y doblar la muñeca con el puño cerrado hacia arriba y hacia abajo para activar rápidamente una app o función del reloj (abrir aplicaciones recientes, abrir lista de tipos de entrenamiento, activar la linterna o añadir recordatorio).

Como novedad, Samsung ha añadido un gesto de juntar los dedos dos veces, que puedes utilizar para responder llamadas, descartar alertas, iniciar aplicaciones, controlar la música y sacar fotos cuando tienes las manos ocupadas. Es el mismo gesto que presentó Apple en sus últimos relojes el año pasado.

Por último, con la app Galaxy Wearable podemos transferir contenido multimedia al Galaxy Watch Ultra. Es posible enviar pistas de música y fotografías e incluso podemos configurar ciertas listas de reproducción y álbumes de fotos para que se sincronicen automáticamente de forma periódica. Para escuchar música, podemos hacerlo con el propio altavoz del reloj o, mucho mejor, a través de unos auriculares Bluetooth.

Interfaz y funcionalidades básicas

El Samsung Galaxy Watch Ultra corre One UI 6.0 Watch sobre Wear OS 5. Junto con el Galaxy Watch7, es el primer smartwatch con Wear OS 5, la versión más potente de Wear OS hasta la fecha.

Wear OS 5 promete interacciones más fluidas y la posibilidad de usar el reloj durante más tiempo gracias a un menor consumo de energía y, por tanto, mayor duración de la batería.

Por defecto, al encender el reloj muestra la esfera seleccionada, y si pulsamos sobre ella durante unos segundos podemos seleccionar cualquier otra esfera y personalizarla. El reloj puede almacenar un buen número de esferas, así que es sencillo cambiar entre ellas.

Esferas

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el teléfono, vibra y la pantalla se enciende (opcionalmente) para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa y, en la parte inferior, tenemos la posibilidad de aplazarla, bloquear notificaciones o borrarla.

Si descartamos una notificación en el reloj, esta desaparecerá también en el teléfono. Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj a la derecha, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

El reloj permite interactuar con algunas notificaciones. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de WhatsApp, podemos leer el mensaje, incluso si contiene una imagen, así como responder desde el propio reloj utilizando respuestas predefinidas, sugerencias de respuestas (con un teléfono con Galaxy AI) o el teclado integrado — bastante pequeño, pero cumple su función para algo rápido.

Es posible añadir dos tarjetas para WhatsApp: una permite ver la lista de todos los contactos con sus chats, y la otra permite enviar un mensaje de voz.

Notificación de WhatsApp

Tarjetas de WhatsApp

De igual forma, si recibimos un mensaje de Gmail, podemos archivarlo, borrarlo, o incluso responder desde el propio reloj con respuestas predefinidas y emojis, o escribir una respuesta nueva mediante el teclado que incorpora o a través de dictado por voz. También existe una app nativa de Gmail para acceder a nuestro buzón

App Gmail

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a las tarjetas. Antes de instalar ninguna app, podemos seleccionar cualesquiera de las siguientes tarjetas:

Asistente

Calculadora

Contactos

Dispositivos conectados: Batería Controlador de auriculares Controlador multimedia

El tiempo: El tiempo Previsión meteorológica

Horario: Calendario mensual Reminder

Internet

Maps: Google Maps

Outlook: Siguiente

Reloj: Alarma Cuenta atrás Reloj dual Reloj mundial

Samsung Health: Agua Comida Composición corporal Estrés FC Índice de AGE Oxígeno en sangre Pasos Retos Ruta Seguimiento del ciclo Sueño

SmartThings: Control dispositivos Multicontrol Rutinas

Spotify Lo que más escuchas Podcasts

WhatsApp Contactos Mensaje de voz



Si arrastramos la pantalla de arriba a abajo en la pantalla de Inicio, accedemos al panel rápido donde podemos encontrar accesos rápidos a ciertos ajustes como:

Ahorro de energía

Apagar

Ajustes

Always On Display

Audio BT

Bloqueo de agua

Bluetooth

Brillo

Buscar mi teléfono

Datos móviles

Hora de acostarse

Linterna

Modo avión

Modos

NFC

No molestar

Sensibilidad táctil

Ubicación

Volumen

WiFi

Además, podemos ver el nivel de batería restante y el tipo de conexión activa con el teléfono: Bluetooth, WiFi o LTE/4G.

Panel rápido

El Galaxy Watch Ultra también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada usando el altavoz/micrófono integrado o unos auriculares Bluetooth.

Aplicaciones

Si arrastramos la pantalla hacia arriba, accedemos a todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj:

Ajustes

Alarma

Amazon Music

Asistente

Bixby

Brújula

Buscar mi teléfono

Calculadora

Calendario

Contactos

Controlador de auriculares

Controlador de cámara

Controlador multimedia

Cronómetro

Cuenta atrás

El tiempo

Facet

Galería

Google Maps

Grabadora de voz

Internet

Maps

Mensajes

Mensajes (Samsung)

Música

Outlook

Play Store

Reloj mundial

Reminder

Samsung Global Goals

Samsung Health

Samsung Health Monitor

Samsung Wallet

SmartThings

Spotify

Teléfono

Wallet

WhatsApp

Aplicaciones

La funcionalidad Bixby integrada permite pedir información y dar órdenes al reloj en español con la voz con solo decir «Hi Bixby». Por ejemplo, podemos preguntarle «cuál es mi ritmo cardíaco», «cuántos pasos he andado hoy», «llama a Juan», «qué tiempo hace en Madrid hoy» y más.

El Samsung Galaxy Watch Ultra también soporta Google Assistant, pudiendo elegir si quieres que se active Bixby o Asssistant al mantener pulsado el botón de inicio.

Además de las apps que llegan pre-instaladas, podemos descargar nuevas aplicaciones desde la Play Store de Google, utilizando el propio reloj. Una de las descargas obligadas si eres usuario de Spotify, es su app para Wear OS, que permite escuchar canciones sin necesidad de estar conectado al teléfono.

Si estás acostumbrado a llevar tarjetas en el móvil o pagar con el dispositivo con Samsung Wallet o Google Wallet, te alegrará saber que el reloj tiene soporte para ambas formas de pago, por lo que podrás pagar con solo acercar el reloj al terminal de pago.

Un inconveniente de activar los pagos desde el reloj es que obliga a poner un código PIN o patrón de desbloqueo al reloj, que debes introducir cada vez que te colocas el reloj en la muñeca. La interfaz para introducir el PIN o el patrón no es muy cómoda debido a su pequeño tamaño. Otros relojes, como el Apple Watch, permiten saltarse este paso si desbloqueas el teléfono teniendo el reloj en la muñeca.

El Galaxy Watch Ultra llega con Google Maps, que muestra instrucciones en la pantalla para que llegues a tu destino.

El seguimiento de la actividad física es uno de los aspectos más destacables de este reloj, gracias a la app Samsung Health integrada en el propio Galaxy Watch Ultra.

El reloj es capaz de monitorizar los pasos y las sesiones de running, las calorías, el ritmo cardíaco, el nivel de saturación de oxígeno, las horas de sueño, el nivel de estrés, el ciclo menstrual, así como la ingesta de café y agua (si te molestas en introducirlos). Además, es capaz de detectar caídas fuertes.

Samsung incorpora una alerta de ritmo cardíaco, que ayuda a los usuarios a conocer mejor su salud cardíaca, detectando en segundo plano frecuencias cardíacas anormalmente altas o bajas, así como ritmos cardíacos irregulares sugestivos de fibrilación auricular (AFib).

Además, el reloj puede evaluar tu forma física para determinar tu zona de frecuencia cardíaca. Si quieres alcanzar una zona de FC específica, puedes establecer el objetivo de forma manual. Así, recibes un aviso cuando alcances tu zona de intensidad objetivo durante los entrenamientos de pérdida de grasa, cardio o alta intensidad. Si sales de la zona, también te avisa para que adaptes tu nivel de esfuerzo.

A la hora de monitorizar el sueño, el Galaxy Watch Ultra ofrece un análisis en profundidad de los factores de puntuación del sueño — tiempo total de sueño, ciclo de sueño, tiempo despierto y recuperación física y mental — para ayudar a comprender la calidad del sueño cada noche.

Como novedad, la función Apnea del Sueño funciona como una herramienta sencilla para comprobar los signos potenciales de la apnea del sueño. Aunque ha sido aprobada por la FDA, no parece que esté disponible en Europa.

En mis pruebas, el reloj ha sido capaz de detectar con bastante precisión la hora a la que me acuesto y me levanto de la cama. Ahora bien, si te despiertas y te quedas un rato en la cama, el reloj piensa que sigues durmiendo.

Samsung ofrece mensajes de sueño personalizados, desarrollados junto con la Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation). Además, ofrece la función Consistencia del sueño, que muestra la regularidad de las horas de sueño, así como un Animal del sueño, que representa su tipo de sueño. La función Entrenamiento del Sueño aportan instrucciones personalizadas, consejos y recordatorios accesibles tanto en la muñeca como en el smartphone.

Durante el sueño, el reloj puede monitorizar el nivel de oxígeno en sangre, e informarte sobre durante cuánto tiempo se ha mantenido por encima del 90%. También es posible realizar una medición manual de este parámetro durante el día.

El reloj, junto con el teléfono, es capaz de capturar información de ronquidos. Para ello, debes colocar el teléfono sobre una superficie estable junto a tu cabeza como, por ejemplo, una mesilla de noche, con la parte inferior del teléfono mirando hacia ti. Cuando el reloj detecta que estás dormido, el micrófono del teléfono escuchará si roncas y lo grabará si has activado la grabación de audio.

Lo que se echa en falta es un despertador inteligente que ajuste la hora de despertar a la fase de sueño ligero, para que nos despertemos menos cansados.

El Galaxy Watch Ultra detecta automáticamente si sufres una fuerte caída gracias a su acelerómetro y comienza a sonar durante 60 segundos. Si no respondes, envía un mensaje de socorro a tu contacto de emergencia con tu ubicación y una grabación del sonido ambiente de 5 segundos. También tienes la opción de llamar a Emergencias si te caes.

El Galaxy Watch Ultra puede controlar tu tensión arterial a través de la aplicación Samsung Health sin tener que usar continuamente un tensiómetro.

Antes de usar esta función por primera vez, tienes que calibrarla con un tensiómetro (y repetir la calibración cada 4 semanas), y luego los sensores miden la presión a través de un análisis de las ondas de tu pulso mientras usas el reloj.

Samsung ha incorporado la capacidad de tomar un ECG manteniendo pulsado el botón superior durante 30 segundos. Este ECG sobre la marcha es capaz de detectar fibrilación auricular (Afib) y muestra las mediciones de forma sencilla. Es posible exportar el ECG a un PDF si, por ejemplo, quieres compartirlo con tu médico.

Una de las funcionalidades que trae el Galaxy Watch Ultra es que puede medir cómodamente la composición corporal: músculo esquelético, tasa metabólica basal, agua corporal y el porcentaje de grasa corporal. Para realizar la medición, debes subirte el reloj un poco en la muñeca, poner los dedos corazón y anular en los botones y esperar 15 segundos a que se realice la medición.

Para obtener los mejores resultados, es importante que realices la medición sobre la misma hora cada día, con el estómago y la vejiga vacía, y nunca justo después de hacer ejercicio, ducharte, salir de la sauna o cualquier otra actividad que pueda aumentar su temperatura.

Por primera vez, permite realizar un seguimiento de los productos finales de glicación avanzada (AGE) directamente desde tu muñeca con un Índice AGE. Los AGE están fuertemente influenciados por la dieta y el estilo de vida, y reflejan el proceso de envejecimiento biológico general del usuario y proporcionan una indicación de la salud metabólica.

A la hora de monitorizar los entrenamientos, el reloj es capaz de detectar automáticamente que estás haciendo un entreno tras varios minutos de actividad física de intensidad media o alta, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas. Cuando dejas de hacer ejercicio durante más de un minuto, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

De los más de 100 tipos de ejercicios que es capaz de monitorizar, solo algunos de ellos pueden ser objeto de medición automática: paseo, carrera, ciclismo, bicicleta elíptica, máquina de remo, natación y entrenamientos dinámicos.

También es posible iniciar manualmente sesiones de ejercicio. Por ejemplo, si salimos a correr podemos activar una sesión de running y, gracias al GPS, el reloj medirá la distancia que has recorrido y la ruta seguida. El Samsung Galaxy Watch Ultra permite importar rutas en formato GPX para seguir ese camino.

Con Carrera, es posible comparar el rendimiento actual y pasado en tiempo real para seguir el progreso y mantener la motivación.

El reloj informa sobre la velocidad a la que desciende tu frecuencia cardíaca cuando terminas de hacer ejercicio. Cuanto menos tarde la frecuencia cardíaca en volver al ritmo en reposo, mejor será tu forma física.

Ahora es posible realizar seguimiento de un triatlón con entrenamientos en varios recorridos, desde natación hasta ciclismo o carrera a pie, con el nuevo mosaico multideporte. Además, el nuevo Functional Threshold Power (FTP) para ciclismo mide con precisión la potencia máxima en solo 4 minutos con métricas de FTP, aunque solamente en exteriores.

El reloj puede llevar a cabo una monitorización continua de tu nivel de estrés y, si necesitas relajarte, puedes realizar sesiones de respiración.

El Samsung Galaxy Watch Ultra puede medir las variaciones de tu temperatura, ya que incluye un sensor de temperatura de la piel en el reloj. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el objetivo no es detectar si tienes fiebre, sino usar la temperatura de la piel medida cuando duermes para pronosticar el ciclo menstrual.

Samsung ha incorporado una métrica llamada Puntuación de Energía, que te indica si estás logrando un buen equilibrio entre descanso y actividad. Además, te indica cuáles son los factores que han llevado a tu puntuación, lo que te permite corregir aquellos puntos que te impiden alcanzar puntuaciones más altas. No obstante, echo de menos medidas más avanzadas sobre tu capacidad de recuperación.

💪🏻⌚ La medida Puntuación de Energía en detalle

La Puntuación de Energía es una medida numérica basada en varios factores: actividad diaria, sueño semanal, ritmo cardíaco promedio durante el sueño y variabilidad del ritmo cardíaco al dormir. Este valor refleja los niveles de energía de tu cuerpo en un día específico.

Galaxy AI calcula la puntuación de energía y la desglosa dentro de la aplicación Samsung Health. Para obtener una lectura precisa, se requiere usar el Galaxy Watch durante 24 horas.

La Puntuación de Energía se divide en capacidad física y mental. También considera la edad y el género, ya que estos factores pueden influir en el peso corporal físico y, por lo tanto, modificar el Puntaje de Energía. Para obtener una lectura más precisa, Samsung recomienda usar el reloj durante siete días y registrar la Puntuación de Energía cada día.

La aplicación Samsung Health tiene una sección dedicada para registrar la Puntuación de Energía. Este número refleja una métrica de salud basada en los hábitos diarios de sueño y actividad. Para asegurar la precisión, Samsung Research colaboró con el Profesor Patrick O’Connor del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Georgia, EE. UU., para explorar los factores que pueden alterar la Puntuación de Energía y cómo este se correlaciona con la «capacidad total» de una persona.

En general, un puntaje más alto es mejor. Un puntaje superior a 85 indica que te encuentras en excelente condición.

La capacidad total incluye factores tanto físicos como cognitivos. Se puede desglosar según cómo los factores de estrés mental afectan los niveles de energía, como los patrones de sueño interrumpidos y el aumento de la fatiga que se suman al estrés. Según los hallazgos del Profesor Patrick O’Connor, la energía refleja la cantidad de actividad que uno puede sostener en relación con su capacidad total. Exceder esta carga reduciría la energía a corto plazo. Aquí es donde entra la importancia del ejercicio regular. El ejercicio regular es la mejor manera de aumentar la capacidad total, lo que afecta la Puntuación de Energía, mejorando así cuánto estrés puede manejar tu cuerpo.

Los datos recopilados por Samsung Health se sincronizan con la app del teléfono, desde donde podemos acceder cómodamente a toda la información. También puedes sincronizar los datos de Samsung Health con algunos servicios de salud como Strava y Technogym, y es posible instalar Google Fit en el reloj para recoger los datos de salud en la app de Google.

Samsung ha incluido más de 120 programas de ejercicio en casa entre los que elegir con vídeos que puedes ver en el teléfono a la vez que el reloj monitoriza tu actividad y te guía. Existen programas para fortalecer los abdominales, quemar calorías, entrenamiento a intervalos de alta intensidad, etc.

Y si necesitas de tus familiares y amigos para motivarte, puedes retarles a una competición a través de un tablón de mensajes en directo. Los retos incluyen insignias conmemorativas y un sistema de puntos para que el ejercicio sea más motivador.

Antes de terminar el apartado de salud, conviene saber que el Galaxy Watch Ultra funciona con cualquier teléfono Android para monitorizar la frecuencia cardíaca, la composición corporal, los niveles de oxígeno en sangre, hacer seguimiento del sueño y medir el estrés.

Sin embargo, ten en cuenta que necesitarás un smartphone Galaxy para hacer uso de:

Notificaciones de ritmo cardíaco irregular

ECG

Detección de apnea del sueño

Funcionalidades de Galaxy AI como Puntuación de Energía o Respuestas sugeridas

Gesto de pellizco

Además de las funciones de salud, es posible utilizar el reloj para controlar la reproducción de música en nuestro teléfono, así como aquellas canciones que tengamos almacenadas localmente en nuestro reloj si, por ejemplo, salimos a correr y dejamos el teléfono en casa.

Si eres usuario de Spotify, te alegrará saber que la app Spotify está disponible en el Galaxy Watch Ultra y nos permite disfrutar de música offline, siempre que tengas una cuenta premium.

La principal asignatura pendiente de Wear OS frente a watchOS de Apple es la disponibilidad de aplicaciones. Muchos desarrolladores no crean apps para Wear OS o, incluso, las «matan» al cabo de un tiempo, como ocurrió con Telegram, que dejó de estar disponible en la Play Store.

Precio

El Samsung Galaxy Watch Ultra está disponible por de 699€ en un único tamaño de 47 mm en acabados Titanio Gris, Titanio blanco, Titanio plata. Los compradores tendrán un descuento adicional de hasta 100€ por entregar su anterior smartwatch, además del valor del dispositivo antiguo, así como una correa de regalo valorada en 99,90€.

Además de todas estas ofertas, se puede disfrutar de hasta un 10% de descuento adicional para aquellos usuarios que realicen su primera compra en Samsung Shop App, la plataforma de compra de Samsung con accesibilidad y una mejor experiencia de compra, además de ventajas exclusivas.

La alternativa directa es el Samsung Galaxy Watch7, con el que comparte el mismo procesador Exynos W1000, sensor BioActive, GPS dual, 32 GB de almacenamiento, gesto de pellizco y bisel no giratorio. Las principales diferencias son el tamaño, la construcción y la batería. El Galaxy Watch 7 viene en una caja de aluminio de dos tamaños, 40 o 44 milímetros, y tiene una clasificación de 5ATM.

El Samsung Galaxy Watch7 está a la venta por:

Galaxy Watch7 LTE 40 mm: 369 €

Galaxy Watch7 BT 44 mm: 349 €

Galaxy Watch7 BT 40 mm: 319 €

Samsung Galaxy Watch7

Mi opinión

El Samsung Galaxy Watch Ultra es un reloj construido para durar. Cuenta con una caja de titanio grado 4 con forma casi cuadrada que alberga una pantalla circular protegida por un cristal de zafiro, por lo que es difícil que se raye con el uso. Su certificación IP68 lo mantiene a salvo del polvo y el agua y permite ser utilizado en la piscina, pero no para bucear.

Cuenta con tres botones laterales, uno de ellos de color naranja cuya función puede personalizarse. Samsung ha prescindido del bisel giratorio que encontramos en algunos relojes de la marca. Es una pena, ya que facilitaría el manejo del reloj en determinadas circunstancias. En su lugar, incluye el bisel digital que detecta el dedo deslizandose sobre el borde de la pantalla, pero no es lo mismo.

Con un grosor de 12,1 mm (15,6 mm si tenemos en cuenta el abultamiento del sensor) y un peso de 60,5 gramos, el reloj se siente contundente en la muñeca, por lo que si no te gustan los relojes de gran tamaño, es mejor que te inclines por su hermano Galaxy Watch7. El reloj viene con una correa de drenaje de agua y, gracias al sistema Dynamic Lug System, cambiar la correa es sencillo, pero se pierde la compatibilidad con correas anteriores.

La pantalla del Samsung Galaxy Watch Ultra es excelente, con un brillo máximo de 2.729 nits según mis mediciones (3.000 nits según Samsung), que asegura una excelente visibilidad bajo la luz del sol. El panel Super AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos y ángulos de visión amplios. Por la noche, con ciertas esferas, se tiñe de rojo para no deslumbrar.

En cuanto al hardware, el Samsung Galaxy Watch Ultra estrena un chip más potente, Exynos W1000 de 3 nm, que viene acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Este chip es perfectamente capaz de mover la interfaz y las apps con fluidez. En el uso diario, no he experimentado parones ni problemas de apps que vayan lentas o se cierren en segundo plano.

El Samsung Galaxy Watch Ultra cuenta con una batería de 590 mAh que, según Samsung, ofrece una autonomía de hasta 80 / 60 horas sin / con Always On Display. La carga se realiza a través de una base inalámbrica propietaria y, en mis pruebas, me ha llevado casi 3 horas con un cargador USB PD. Imagino que con un cargador de Samsung irá más rápido.

En mi experiencia, con la pantalla siempre encendida y casi todas las funciones de monitorización de salud activas, pero sin usar el GPS ni realizar entrenamientos, aguanta unas 48 horas con una carga, que está bien pero está por debajo de las expectativas que me había hecho a raíz de las declaraciones oficiales de Samsung (hasta 60 horas en el modo normal con AoD activado y hasta 80 horas con AoD desactivado).

El Samsung Galaxy Watch Ultra corre One UI 6.0 Watch sobre Wear OS 5, la última versión del sistema operativo móvil de Google. Como novedad, incluye Respuestas Inteligentes sugeridas, que sugiere respuestas a mensajes (por ejemplo, de WhatsApp) basada en el contexto de la conversación y el gesto de doble pellizco para realizar ciertas acciones si tienes las manos ocupadas.

El Galaxy Watch Ultra incorpora un buen número de aplicaciones de serie para realizar llamadas desde el reloj, enviar mensajes de texto, escuchar música con YouTube Music (incluso en local sin conexión al teléfono), establecer alarmas, realizar pagos con Samsung Wallet o Google Pay, navegar con Google Maps, consultar el correo electrónico con Outlook, etc. Además, podemos instalar otras apps desde Play Store.

Samsung ha incorporado un gran número de funciones de salud como medición del ritmo cardíaco, ECG, tensión arterial, composición corporal, nivel de saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés, horas y calidad del sueño, seguimiento del ciclo menstrual y detección de caídas fuertes. Como novedad, se ha añadido la detección de la apena del sueño, el cálculo de índice AGE y la puntuación de energía. Estas funciones solo están disponibles en smartphones Galaxy.

También puedes monitorizar más de 100 entrenamientos y, si te gusta salir a correr, incorpora un sistema GPS de doble frecuencia, que puede rastrear la ubicación con mayor precisión incluso en entornos urbanos densos.

El Samsung Galaxy Watch Ultra está disponible por de 699€ en un único tamaño de 47 mm en acabados Titanio Gris, Titanio blanco, Titanio plata.

En mi opinión, el Galaxy Watch Ultra es el mejor reloj que puedes comprar para tu smartphone Android, aunque para sacarle el máximo jugo necesitaras un smartphone Galaxy. Si andas un poco justo de presupuesto, el Galaxy Watch7 incorpora muchas de sus funcionalidades y hardware a un precio inferior.

Lo mejor:

Construcción en titanio, cristal de zafiro y protección frente agua y polvo.

Construcción en titanio, cristal de zafiro y protección frente agua y polvo. Pantalla circular de gran tamaño con elevada nitidez y brillo en exteriores.

Pantalla circular de gran tamaño con elevada nitidez y brillo en exteriores. Nuevo botón personalizable que resulta útil para lanzar ciertas tareas.

Nuevo botón personalizable que resulta útil para lanzar ciertas tareas. Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente

Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente Múltiples opciones de conectividad (WiFi, Bluetooth, 4G).

Múltiples opciones de conectividad (WiFi, Bluetooth, 4G). Muchas apps pre-instaladas y posibilidad de instalar más desde Play Store.

Muchas apps pre-instaladas y posibilidad de instalar más desde Play Store. Seguimiento exhaustivo de la salud con medición de multitud de parámetros, algunos de ellos novedosos (apnea del sueño, índice AGE, puntuación de energía, etc.)

Seguimiento exhaustivo de la salud con medición de multitud de parámetros, algunos de ellos novedosos (apnea del sueño, índice AGE, puntuación de energía, etc.) Monitorización de más de 100 entrenos con GPS Dual integrado.

Monitorización de más de 100 entrenos con GPS Dual integrado. Batería más generosa que cualquier otro reloj de Samsung.

Lo peor:

Algunas funciones requieren que el reloj esté emparejado con un smartphone Galaxy.

Algunas funciones requieren que el reloj esté emparejado con un smartphone Galaxy. Autonomía algo escasa que obliga a cargarlo cada dos días

