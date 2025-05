¿Samsung gasta más batería con One UI 7? Esta es la razón (y solución)

Muchos usuarios han reportado un mayor consumo de batería en sus dispositivos Galaxy tras instalar la actualización a One UI 7, lo que ha despertado inquietudes sobre un posible error en el software.

Sin embargo, todo apunta a que no se trata de un fallo real, sino de un comportamiento temporal que debería estabilizarse en pocos días.

Samsung pausó la actualización para corregir errores iniciales

Como suele ocurrir con muchos lanzamientos de software, las primeras versiones pueden presentar errores que solo se hacen evidentes cuando los usuarios comienzan a usarlas en masa. Samsung no fue la excepción: la compañía detuvo brevemente el despliegue de One UI 7 poco después de su lanzamiento inicial, con el objetivo de solucionar algunos bugs detectados. Una vez corregidos, la actualización se reanudó a los pocos días.

Desde plataformas como Reddit hasta los foros oficiales de Samsung, múltiples usuarios han expresado su preocupación por un notable aumento en el consumo de batería luego de actualizar a One UI 7.

Por ejemplo, un propietario del Galaxy S23 comentó que tenía que cargar su dispositivo varias veces al día, a pesar de un uso moderado centrado en Reddit y YouTube. También se han registrado quejas similares por parte de usuarios de modelos como el Galaxy S24 Ultra y el Galaxy Z Fold6.

No todos experimentan el mismo problema

Pese a los reportes, muchos otros usuarios aseguran que no han notado ninguna diferencia significativa en la autonomía de sus dispositivos. A

lgunos incluso afirman que el rendimiento de la batería ha mejorado ligeramente respecto a la versión anterior del sistema, One UI 6. Esta diversidad de experiencias sugiere que no estamos ante un problema generalizado.

Entonces, ¿por qué algunos dispositivos parecen consumir más batería tras la actualización? La respuesta está en cómo funciona la optimización del sistema. Al igual que cuando estrenas un nuevo Galaxy y notas que la batería mejora después de unos días, lo mismo sucede tras una actualización importante.

Cada vez que se instala una versión mayor del sistema operativo, como One UI 7, el dispositivo restablece el proceso de aprendizaje automático que utiliza para adaptar el consumo energético a tus hábitos de uso. Durante este período de readaptación, es normal observar un aumento temporal en el consumo.

¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse la batería?

Este proceso de reoptimización suele tardar unos siete días. Pasado ese tiempo, la mayoría de los usuarios debería notar que la autonomía vuelve a la normalidad o incluso mejora. Por tanto, si has notado que tu Galaxy gasta más batería tras instalar One UI 7, no te preocupes ni tomes medidas drásticas todavía: simplemente dale tiempo al sistema para adaptarse nuevamente.