Samsung ha dejado al Galaxy Z Flip5 sin DeX un año más… ¿por qué?

Los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5 ya están aquí, y son los mejores plegables de la compañía surcoreana hasta la fecha.

Hay algunas mejoras en las especificaciones, como el conector USB 3.2 en el puerto USB-C del Z Flip5, en lugar del conector USB 2.0 de modelos anteriores. Esta ausencia era la razón principal por la que los dispositivos Flip no tenían Samsung DeX.

Ahora, sin embargo, el Z Flip5 sigue sin tener DeX, pero cumple ese requisito. ¿Qué está pasando?

💻 ¿Qué es Samsung DeX?

Samsung DeX permite utilizar tu teléfono Samsung como, básicamente, un ordenador de sobremesa, al conectarlo a un monitor, un teclado y un ratón. Puedes usar las aplicaciones en ventanas y utilizar varias al mismo tiempo, así como incluso ejecutar algunas aplicaciones exclusivas de PC. Es una función muy popular, sobre todo entre usuarios empresariales.

Los smartphones más potentes de Samsung, como la serie Galaxy S23, soportan esta funcionalidad, así como el recién anunciado Galaxy Z Fold5.

La serie Galaxy Z Flip de Samsung ha implementado históricamente puertos USB 2.0, que no admiten DisplayPort Alt Mode. Eso ha cambiado con el Z Flip5, que incluye un puerto USB 3.2, que ofrece velocidades de lectura de hasta 1,7 Gbps.

Eso debería otorgarle la capacidad de usar DeX, pero por alguna razón, Samsung lo ha impedido. No hay ninguna razón técnica real por la que no lo soporten.

Lo que lo hace aún más extraño es que el Samsung Galaxy Z Fold5 sí que es compatible con DeX, lo que significa que esto no es un descuido o un cambio de rumbo. Uno de los dispositivos Fold ofrece DeX, y no hay ninguna razón técnica por la que el Flip5 no pueda.

Probablemente, la razón no es otra que animar a los usuarios a que se hagan con el Galaxy Fold más grande y más caro.