Samsung introduce un rediseño del panel de notificaciones en One UI 7

Samsung ha comenzado con fuerza el segundo año de 2025, mostrando innovaciones tecnológicas y nuevos productos en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

En paralelo, la compañía ha lanzado la tercera versión beta de One UI 7.0 basada en Android 15 para los propietarios de los Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra, integrando mejoras significativas.

Tercera actualización beta de One UI 7: mejoras clave

Con la llegada de One UI 7, Samsung ha realizado un rediseño significativo en el panel de notificaciones y el panel de accesos rápidos, brindando más flexibilidad y opciones de personalización. Uno de los cambios más destacados es la posibilidad de separar el panel rápido del panel de notificaciones, mejorando la accesibilidad y el control para los usuarios.

Cuando se separa el panel rápido del de notificaciones, este puede ser accedido deslizando hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla dentro del panel de notificaciones. También es posible abrirlo directamente desde cualquier aplicación deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

Sin embargo, Samsung ha reconocido que estas opciones no son convenientes para todos los usuarios. Por ello, en la tercera versión beta de One UI 7 para la serie Galaxy S24, se ha añadido una nueva configuración que permite abrir el panel rápido deslizando hacia la derecha dentro del panel de notificaciones o desde la esquina superior izquierda de la pantalla.

La nueva actualización beta de One UI 7, con un tamaño aproximado de 1.2 GB, soluciona diversos problemas y optimiza la experiencia del usuario. A continuación, se resumen el resto de cambios incluidos en esta versión:

Mejoras en el desplazamiento vertical del cajón de aplicaciones.

Modificación de configuraciones predeterminadas en Game Booster, como la tasa de reproducción y el nombre del ajuste de FPS.

Configuración predeterminada de tasa de escaneo a 120Hz en Game Booster.

Corrección de errores al guardar imágenes MMS en Samsung Messages.

Optimización del cierre del panel rápido.

Ajuste del Nowbar para su correcta visualización en rutas específicas.

Solución a problemas de alineación de iconos de batería y notificaciones en la pantalla de bloqueo, Always On Display (AOD) y barra de estado.

Corrección de errores relacionados con la edición de la pantalla de bloqueo y el funcionamiento de los atajos.

Resolución de problemas en el uso de la tecla de volumen al emplear Routine+.

Ajustes en el panel Edge para asegurar la correcta visualización de herramientas.

Además de estos cambios, la actualización incluye una serie de mejoras menores que contribuyen a una experiencia más fluida.

¿Será esta la última versión beta antes del lanzamiento estable?

Aunque aún no se ha confirmado, es posible que esta sea la última versión beta antes de que la actualización estable de One UI 7 comience a desplegarse a nivel global. Samsung tiene previsto lanzar la actualización en febrero, poco después de la presentación de la nueva serie Galaxy S25, que ya vendrá equipada con One UI 7 de fábrica.