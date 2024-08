Samsung lanza tarjetas MicroSD Pro Plus y Evo Plus de 1TB

Samsung ha presentado recientemente variantes de 1TB de sus tarjetas microSD Pro Plus y Evo Plus, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de alta capacidad y alto rendimiento.

Estas nuevas ofertas aprovechan la tecnología V-NAND de octava generación (V8) de Samsung, mejorando su rendimiento y fiabilidad.

Especificaciones

Pro Plus microSD

La tarjeta microSD Pro Plus ofrece velocidades de lectura impresionantes de hasta 180 MB/s y velocidades de escritura de hasta 130 MB/s.

También es compatible con la Clase de Velocidad UHS 3 y la Clase de Velocidad de Video 30, esenciales para la creación de contenido de alta calidad, particularmente para la grabación de videos en 4K UHD.

Además, la tarjeta Pro Plus cuenta con el rendimiento de Aplicaciones A2, lo que mejora su eficiencia.

Evo Plus microSD

Por otro lado, la tarjeta Evo Plus, aunque ligeramente menos potente, sigue ofreciendo un rendimiento sólido con velocidades de lectura de hasta 160 MB/s.

También es compatible con el Grado de Velocidad U3 y la clase de velocidad de video V30, lo que la hace adecuada para el almacenamiento diario de datos y la multitarea. La tarjeta Evo Plus también está equipada con el rendimiento de Aplicaciones A2.

Capacidades y rendimiento

Las nuevas tarjetas microSD Pro Plus y Evo Plus están disponibles en una variedad de capacidades, desde 128GB hasta un impresionante 1TB. La Evo Plus incluso ofrece una opción adicional de 64GB.

Ambas tarjetas microSD, la Pro Plus y la Evo Plus, están diseñadas para ser duraderas, con la capacidad de resistir la exposición al agua, altas temperaturas, rayos X, campos magnéticos, caídas y el desgaste general.

Precios y disponibilidad

Las tarjetas ya están disponibles para su compra en el sitio web de Samsung y en minoristas globales selectos. Vienen con una garantía limitada de 10 años para brindar tranquilidad.

• Pro Plus microSD: El precio comienza en $24.99 para el modelo de 128GB, y llega hasta $153.99 para el modelo de 1TB.

• Evo Plus microSD: El precio comienza en $12.99 para el modelo de 64GB, con la variante de 1TB a un precio de $131.99.