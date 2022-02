Samsung llevará la app Expert RAW a más dispositivo este mes

El lanzamiento de la serie Galaxy S22 vino acompañado de la presentación de una app para fotógrafos avanzados llamada Expert RAW.

Expert RAW es una herramienta muy potente, especialmente para los aficionados a fotografía, ya que ofrece controles manuales de cámara, compatibilidad con captura de fotogramas múltiples HDR y grabación de las imágenes en formatos JPEG y DNG RAW.

La aplicación Expert RAW también se integra con Adobe Lightroom. Esto permite a los usuarios abrir directamente las imágenes RAW en la app para su edición final.

La aplicación Expert RAW ha estado disponible en beta para el Galaxy S21 Ultra desde noviembre del año pasado. Ahora, la compañía ha confirmado oficialmente que llevará la aplicación Expert RAW a más dispositivos a partir del 25 de febrero.

App Expert RAW

Los primeros dispositivos que recibirán la app Expert RAW son el Galaxy Z Fold 3, S20 Ultra, Note 20 Ultra, y el Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+, S22: Mes de febrero



Samsung Galaxy S21 Ultra: Mes de marzo

Samsung Galaxy Z Fold 3: Mes de abril



Samsung Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold 2: Primera mitad de 2022

En cuanto a la versión estable de Expert RAW para el Samsung Galaxy S21 Ultra, recibirá la app en marzo. El Galaxy Z Fold 3 recibirá la app en abril.

Si no quieres esperar, puedes instalar la aplicación Expert RAW en tu Galaxy S21 Ultra descargando el APK desde algún lugar y funcionará sin problemas.

Los requisitos mínimos de hardware para que los teléfonos Samsung puedan ejecutar la app Expert RAW incluyen un procesador Exynos 990/Snapdragon 865 o superior, 8 GB de RAM y un teleobjetivo con zoom óptico de 2 aumentos y compatibilidad con Bayer RAW.

Lamentablemente, los Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy Note 20 no son compatibles. Esto se debe a que el teleobjetivo de estos teléfonos no ofrece una lente con ampliación óptica de 2x.

La aplicación Expert RAW funciona con las cuatro cámaras del Galaxy S21 Ultra, y lo mismo ocurre con el recién lanzado Galaxy S22 Ultra.