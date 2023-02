Samsung One UI 5.1 podría llegar este mismo mes según un operador

One UI 5.1 debutó con la serie Galaxy S23 hace unos días. La nueva versión de One UI trae algunas características interesantes.

Samsung ya anunció que planea llevar One UI 5.1 a más teléfonos Galaxy, y aparentemente eso ocurrirá este mismo mes.

Según la operadora de telefonía móvil canadiense Fido, la actualización One UI 5.1 llegará a los Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 y Galaxy Z Fold 4 el 22 de febrero.

Si esta información es cierta, la actualización también llegará a los smartphones Galaxy mencionados en otros mercados. Aunque Samsung aún no lo ha anunciado, One UI 5.1 podría llegar a todos los teléfonos que han recibido la actualización One UI 5.0.

¿Qué novedades trae One UI 5.1?

La actualización One UI 5.1 está basada en Android 13. Trae varias nuevas características, incluyendo una manera más fácil de elegir entre dos perfiles de color al tomar selfies, acceso más rápido a la función RAW Experto, un Álbum Familiar Compartido en la app Galería, la remasterización de imágenes y GIFs, y la opción de guardar capturas de pantalla en una carpeta personalizada.

La próxima versión de One UI también incluye un nuevo widget de batería (con dos diseños), un widget del tiempo mejorado, fondos de pantalla, ajustes adicionales para Modos y Rutinas, colaboración en vivo en Samsung Notes, función Multi Control entre Galaxy Book y teléfonos y tabletas Galaxy, y opción de salida multimedia para altavoces con Wi-Fi. También mejora Samsung DeX, con una gestión de ventanas mejorada.

La actualización también permite convertir un objeto de una imagen en una pegatina con solo pulsarlo prolongadamente. Si se desliza hacia arriba, se puede ver más información (datos EXIF) de una imagen o vídeo.

La app Galería también cuenta con una búsqueda mejorada, que permite agrupar filtros y permite pulsar la cara de una persona para ver más fotos que la contengan.