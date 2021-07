Samsung podría recuperar la cámara de vapor en 2022 en el Galaxy S22

Samsung podría recuperar el sistema de refrigeración por cámara de vapor en sus smartphones el año que viene.

Según Digitimes, los proveedores de Samsung se están preparando para el desarrollo de una cámara de vapor a medida para los futuros smartphones del fabricante coreano.

Samsung ya utilizó cámaras de vapor en modelos como el Galaxy S10 Plus, afirmando que mejoraba el rendimiento del teléfono. Sin embargo, no ha estado presente en los smartphones más recientes de la marca.: los Galaxy S20, Note20 o Galaxy S21 no incorporan una cámara de vapor.

Una cámara de vapor es una solución de refrigeración que mejora la disipación del calor. A diferencia de las tuberías cilíndricas de calor, una cámara de vapor es un recipiente metálico plano sellado al vacío con una pequeña cantidad de líquido en su interior.

Samsung Galaxy S10+

Cuando se calienta, el líquido se convierte en gas, se enfría y condensa, y vuelve a la fuente de calor a través de un canal secundario. Este proceso, combinado con la mayor superficie de la cámara, permite que el calor se disipe más rápido que un trozo de metal sólido o un tubo de calor más pequeño.

Los beneficios de las cámaras de vapor son evidentes. Los smartphones a temperaturas más bajas mantienen mejor las baterías y, además, el procesador puede funcionar a máximo rendimiento durante más tiempo, lo cual es útil para juegos o grabación de vídeo a altas resoluciones.

Las cámaras de vapor tienen sus inconvenientes. Son soluciones más costosas de fabricar y ocupan más espacio dentro de la carcasa del dispositivo. Este espacio se podría dedicar a baterías más grandes, antenas adicionales u otros elementos.