Samsung trabaja en un Galaxy Fold delgado con soporte S Pen

Samsung se enfrenta a un dilema técnico en el desarrollo de sus teléfonos plegables: reducir el grosor del dispositivo o incluir soporte para el S Pen.

Este desafío surge porque los teléfonos compatibles con el S Pen necesitan un digitalizador, un componente que incrementa el grosor del conjunto de la pantalla. Sin embargo, según un informe de The Elec, la compañía está desarrollando una tecnología que podría registrar la entrada del S Pen sin necesidad de un digitalizador.

Innovaciones en el diseño del Galaxy Z Fold6

Un ejemplo reciente de este compromiso es el Galaxy Z Fold6 Special Edition, lanzado exclusivamente en Corea. Esta versión, con un diseño más delgado, mide 10.6 mm de grosor plegada, frente a los 12.1 mm del modelo estándar.

Según The Elec, la eliminación del digitalizador contribuyó a reducir 0.6 mm del grosor total. Sin embargo, esta mejora en el diseño tuvo un coste: la edición especial no es compatible con el S Pen.

La posibilidad de una pantalla que reconozca el S Pen sin un digitalizador podría cambiar este panorama. Lee Jong, de The Elec, explica que el digitalizador es una placa de circuito flexible que detecta la posición del S Pen mediante una cuadrícula. Aunque la tecnología está en desarrollo, aún no se ha determinado una fecha para su aplicación en la producción masiva.

Materiales innovadores para dispositivos plegables

Además de trabajar en esta tecnología, Samsung también está explorando el uso de vidrio como material para las placas traseras internas de sus teléfonos plegables. Actualmente, la compañía utiliza acero inoxidable, plástico reforzado con fibra de carbono y titanio, pero el vidrio podría ser una alternativa atractiva debido a su ligereza y menor costo.

Este cambio no solo podría reducir la dependencia de materiales importados de China, sino que también posicionaría a Samsung como un pionero en el uso de vidrio en teléfonos plegables. No obstante, según fuentes de la industria citadas por The Elec, es poco probable que esta innovación llegue a la producción masiva antes de 2026.

Un mercado competitivo y exigente

Ambos desarrollos representan pasos importantes en la estrategia de Samsung para competir en el desafiante mercado de dispositivos plegables. Sin embargo, parece que estas innovaciones no estarán listas a tiempo para el lanzamiento del próximo Galaxy Z Fold7, dejando abiertas las expectativas para futuros modelos.