Samsung va a eliminar finalmente la publicidad de sus apps

El año pasado, Samsung empezó a mostrar anuncios en algunas de sus apps, como Samsung Music, Tiempo, Temas o Samsung Pay.

Como era de esperar, la medida no fue bien recibida por los usuarios de Galaxy y causó cierta indignación.

Afortunadamente, parece que Samsung ha decidido finalmente escuchar a sus clientes y eliminar los anuncios de sus propias apps en los teléfonos y tabletas Galaxy.

Según la publicación surcoreana Maeil Business News, el jefe de móviles de Samsung, TM Roh, ha anunciado que la compañía pronto eliminará los anuncios de las aplicaciones propias.

Los anuncios no se limitan a los teléfonos y tablets Galaxy más económicos, sino que también aparecen en los mejores teléfonos Android de Samsung,.

Samsung planea eliminar los anuncios de sus aplicaciones con una futura actualización del software One UI. Lamentablemente, aún no se sabe cuándo llegará exactamente la actualización. Se espera que la próxima gran actualización de One UI sea One UI 4.0, que estará basada en Android 12.

La decisión llega en un momento en que Samsung está perdiendo su liderazgo en varios mercados mundiales. Recientemente, Xiaomi superó a Samsung para convertirse en el mayor vendedor de smartphones de Europa. Sin embargo, al igual que Samsung, Xiaomi también muestra anuncios en algunos de sus teléfonos.