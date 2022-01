Shazam predice los 5 artistas musicales que causarán sensación en 2022

Shazam es el servicio musical favorito de muchos usuarios para identificar canciones que están sonando y que les gustan. De hecho, cada mes, el servicio propiedad de Apple escucha más de mil millones de canciones.

La curiosidad de los usuarios sirve como brújula para que Shazam pueda identificar los artistas que marcarán tendencia antes que cualquier otro servicio

El año pasado, Shazam destacó al artista australiano de hip-hop Masked Wolf entre sus 5 artistas para no perderse. Un año después, su canción «Astronaut In The Ocean» ha recibido más de 11 millones de shazams, convirtiéndose en la canción más shazameada de 2021 a nivel mundial después de volverse viral en las redes sociales.

Hoy, Shazam ha presentado su playlist Predicciones 2022 y destaca a cinco artistas que, según los poderes de predicción de Shazam, causarán sensación en 2022.

Basada en los datos y algoritmos predictivos de Shazam y seleccionada personalmente por el equipo editorial global de Apple Music, esta selección de 50 temas incluye canciones que muestran indicadores tempranos de crecimiento futuro por la constante actividad en Shazam, así como por el descubrimiento y las búsquedas en más de un país.

En este Top 50, que ofrece una destacada selección de artistas de todo el mundo, encontramos dos temas representados por artistas provenientes de España como son “Alarmas” de MELER y Lérica y “Mon Amour” de Zzoilo & Aitana.

5 artistas a tener en cuenta según las predicciones de Shazam

Ayra Starr

El ascenso de Ayra Starr este año se ha debido en gran parte a su tema «Bloody Samaritan», que tuvo su primer Shazam en Lagos.

Se lanzó como el single principal del álbum debut de la cantautora nigeriana titulado “19 & Dangerous”, pero cobró vida propia cuando los oyentes se sintieron atraídos por una seductora melodía de violín envuelta en pura magia Afropop. «Bloody Samaritan» ha sido la canción más shameada de una artista local en Nigeria este año, un logro impresionante considerando que se editó en julio.

DannyLux

Los fans del trío convertido en dúo Eslabon Armado, probablemente no necesiten presentación para DannyLux. El cantante mexicano-estadounidense en ascenso colaboró con el dúo en «Jugaste y Sufrí», que tiene el honor de ser la canción regional mexicana más shazameda de este año.

Aunque se lanzó a fines de 2020, TikTok la adoptó, lo que ayudó a impulsar al compositor DannyLux a nuevos niveles de popularidad. Esta es una nueva ola de artistas jóvenes que reinventan los corridos enfocados a una nueva generación y que en breve se expandirá a miles de oyentes más en este año.

Lyn Lapid

La cantautora Lyn Lapid no es ajena al éxito viral: su canción «Producer Man» ayudó a impulsar su carrera en 2020. Con «In My Mind», un himno suave pero conmovedor, volvió a encontrar el oro, se convirtió en su canción más shazameda, llegando a las listas de seis países, incluidos Brasil, Indonesia y Estados Unidos y ya va camino de implementarse en muchos más a medida que avance el nuevo año.

Sad Night Dynamite

Con una mezcla hipnótica de música electrónica, hip-hop y britpop, el dúo Sad Night Dynamite tiene un estilo difícil de definir pero que cautiva a la primera escucha.

Su mixtape de debut homónima editada en febrero, saltaba de género a género sin descanso pero fue su último sencillo «Demon» el que pareció resonar especialmente. “Demon”, que presenta al músico sudafricano Moonchild Sanelly, se ganó un lugar en la banda sonora de FIFA 22, lo que les trajo a la pareja su mayor éxito en Shazam batiendo el récord de shazams desde su lanzamiento.

STAYC

En abril, el grupo de chicas de K-pop STAYC lanzó una bola efervescente de pop chicle titulada «ASAP», y todos los días desde entonces, el sencillo se ha mantenido en la lista de Shazam de Corea del Sur. El segundo single STAYDOM, ha impulsado su ascenso a medida que continúan perfeccionando sus melodías en tecnicolor y su dominio natural del pop.