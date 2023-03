Si has compartido capturas de pantalla editadas con tu Pixel, tienes un problema

En 2018, Google introdujo una herramienta de edición rápida de capturas de pantalla en los Pixel, que permitía acciones como recortar y alterar ciertas partes.

Sin embargo, un fallo de seguridad permitía a cualquiera que tuviera el archivo deshacer esas ediciones y restaurar la imagen original.

Esto significa que si has capturado una pantalla con información personal (como números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.), has tapado la información sensible utilizando la herramienta del Pixel y luego la has compartido en redes sociales, puedes haber dando a todo el mundo la información que estabas intentando ocultar.

Lo mismo ocurre si has recortado partes de una captura de pantalla que contenían la cara de alguien u otro elemento. Lo que intentabas ocultar o dejar fuera puede ser accedido por personas que conocieran el fallo.

Afortunadamente, la mayoría de las apps para compartir y las plataformas de redes sociales recomprimen y reprocesan las imágenes compartidas a través de sus servicios, eliminando cualquier material sensible que pueda haber estado oculto en el archivo de origen. Pero ese no es siempre el caso.

Por ejemplo, si compartiste tu captura de pantalla marcada de Pixel en Twitter, no expusiste potencialmente ninguna información personal. Pero si lo compartiste a través de Discord, es posible que quieras comprobar tu historial y eliminar cualquier captura de pantalla compartida que contenga información que haya sido tapada.

La buena noticia es que el problema parece haberse solucionado en la última actualización de Google Pixel que se lanzó la semana pasada. Sin embargo, hay millones de capturas de pantalla vulnerables que podrían ser restauradas a su estado original, sin editar.

El fallo de seguridad fue detectado por el investigador de seguridad Simon Aarons, que lo bautizó como «Acropalypse» y creó un sitio web en el que puedes comprobar si tus capturas de pantalla pueden volver a su estado original.