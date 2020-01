Si tienes un smartphone Galaxy, nunca deshabilites el teclado Samsung

💿💻 ¡Ofertón! Consigue tu clave Windows 10 Pro por 9,76€ y Office 2019 Pro por 39,54€ en MMORC [ Ver oferta ]

Muchos fabricantes de smartphones como Samsung, LG y otros reemplazan el teclado por defecto de Android por sus propios teclados, que suelen añadir funcionalidades que no están presentes en el original. Sin embargo, algunos usuarios prefieren utilizar Gboard, el teclado de Google, o alguno de un tercero.

Por suerte, Android permite tener configurados varios teclados y establecer uno por defecto, por lo que la mayoría de los usuarios simplemente instalan un nuevo teclado sin molestarse en deshabilitar el teclado preinstalado por defecto.

Sin embargo, un usuario de Reddit se ha encontrado con que ya no puede acceder a su Galaxy S8 en el que había instalado Gboard y deshabilitado el teclado Samsung y otras apps que no utilizaba. Aunque este usuario no explica cómo deshabilitó el teclado de Samsung (por defecto, no es posible), existen apps en Play Store como Package Disabler Pro (Samsung) que permiten deshabilitar cualquier servicio de Samsung.

El problema comenzó cuando este usuario decidió activar el modo de Ultra Ahorro de Energía un día que andaba corto de batería. Este modo de ahorro de energía desactiva el lector de huella dactilar, lo que te obliga a introducir tu contraseña o PIN cada vez. En el caso de este usuario, había configurado el uso de huella + contraseña (si hubiera elegido huella + PIN no tendría este problema).

El problema es que el modo de Ultra Ahorro de Energía también deshabilita todas las aplicaciones excepto unas pocas, y Gboard fue una de las apps deshabilitadas. Sin un teclado disponible, este usuario ya no puede introducir su contraseña para desbloquear el teléfono, lo que le impide acceder a él.

En el hilo de Reddit se le proponen diferentes soluciones pero, hasta ahora, ninguna ha tenido éxito:

Poner a cargar el smartphone y esperar a que llegue al 100%: Según este usuario su smartphone permanece en el modo de ahorro de energía incluso con la batería completamente cargada.

Entrar en el modo Recovery del teléfono y forzar un reinicio: El usuario afirma que reiniciar o entrar en modo seguro no solucionan el problema.

Utilizar la opción FindMyMobile de Samsung para desbloquear el teléfono: El usuario explica que, por alguna razón, esa opción no está disponible en su dispositivo. Quizás tenga que ver con que se encuentra en el modo de Ultra Ahorro de Energía, por lo que no todos los servicios están activos.

La última posibilidad que le queda a este usuario para solucionar su problema pasaría por conectar un teclado al conector USB-C del teléfono para poder introducir su contraseña. Sin embargo, hay quienes afirman que el modo de Ultra Ahorro de Energía también deshabilita el teclado USB. Todavía no ha podido probar esta solución.

En cualquier caso, como lección aprendida para el futuro, no es buena idea deshabilitar aplicaciones del sistema ya que pueden darse problemas como este.