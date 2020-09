Jugar a títulos de Nintendo Switch en un smartphone Android ya es una realidad gracias a un emulador llamado Egg NS Emulator que puedes descargar de forma gratuita desde su página web.

Antes de que te lances a abrir el enlace de descarga, hay algunas cosas que deberías saber.

En primer lugar, para jugar a estos títulos necesitas un smartphone bastante potente ya que no se moverá bien si tienes un chip que nos ea de gama alta. Necesitarás un smartphone con chip Snapdragon 855, 855 Plus o 865 de Qualcomm, o bien un chip Kirin 980 o 990 de Huawei.

Otra cosa que necesitas es un controlador y, por el momento, el único que es compatible es el Gamesir X2, que no he encontrado en Amazon pero sí que está disponible en AliExpress. Ese controlador se conecta vía USB-C y convierte tu smartphone en un Nintendo Switch con mandos a derecha e izquierda.

Además del emulador, el controlador y un teléfono con al menos Snapdragon 865, también necesitarás descargar las ROMs de los juegos. Por supuesto, no deberías jugar a títulos en el emulador que no poseas en la Nintendo Switch.

Actualmente, hay una lista de más de 100 juegos que han sido probados con éxito — como Pokemon Sword and Shield, Cuphead, Capcom Beat ‘Em Up Bundle o The Legend of Zelda: Link’s Awakening — y, en la página web, puedes ver qué tal corren: mal, bien, estupendo o perfecto.

El emulador todavía no es infalible y, si desconectas el mando en mitad de una partida, se cerrará el juego, pero como se puede ver en este vídeo funciona mucho mejor de lo que esperaríamos.