Si tienes un teléfono LG, es el momento de desbloquear su bootloader

LG abandonó oficialmente el mercado de Android a principios de este año, tras años de fuertes pérdidas financieras.

La empresa no consiguió que sus teléfonos resultaran atractivos para los compradores, incluso después de múltiples cambios de estrategia.

Si todavía tienes un teléfono LG y esperas que tenga una larga vida, quizás quieras instalar una ROM personalizada.

Lo primero que tendrás que hacer es desbloquear el bootloader, y más vale que lo hagas rápido ya que LG va a cerrar su herramienta de desbloqueo el 31 de diciembre.

LG ha anunciado su decisión de cerrar su página web para desarrolladores y, con ella, la herramienta de desbloqueo del bootloader, lo que significa que, a partir del 1 de enero, no habrá forma (o al menos, no habrá forma oficial) de desbloquear el bootloder en un teléfono LG, incluso si anteriormente era elegible.

Básicamente, no podrás hacer root ni instalar ROMs personalizadas para si no has desbloqueado ya tu dispositivo.

Dado que la compañía ya no fabrica teléfonos, tiene sentido que cierre servicios como estos, pero sigue siendo una mala noticia para los propietarios de dispositivos LG más recientes, como el LG Velvet.

Si no desbloqueas tu bootloader ahora, tendrás que depender de LG para recibir actualizaciones de software y parches de seguridad en tu teléfono, pero el soporte de software en los dispositivos LG no era bueno cuando todavía estaba en este neogocio.

Aunque LG se comprometió a mantener las actualizaciones para sus teléfonos a pesar de la desaparición de su negocio de smartphones, no confiamos en que lleguen muy rápido.

Aunque no te veas instalando una ROM personalizada o rooteando tu teléfono en un futuro próximo, podría ser una buena idea desbloquearlo ahora si planeas mantenerlo a largo plazo. En algún momento se interrumpirá el soporte y no tendrás forma de desbloquear tu teléfono.