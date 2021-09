Probamos Skoove, la app definitiva para aprender a tocar el piano

Algunos estudios indican que a más de la mitad de la gente le gustaría saber tocar un instrumento musical y, en particular, el piano es uno de los más deseados.

Sin embargo, aprender a tocar un instrumento lleva tiempo y, sobre todo, dinero. Por suerte, existen apps que permiten hacerlo desde casa, incluso aunque no tengas ninguna experiencia.

Skoove es considerada como una de las 3 mejores apps para aprender a tocar el piano a nivel mundial. Una buena prueba de ello es que acumula 1 millón de descargas con una puntuación media de 4,4 en la App Store, y ya cuenta con 100.000 usuarios activos mensuales.

La app Skoove está disponible para descarga tanto en la s para iPhone y iPad, como en Play Store para dispositivos Android, así como también en la web de Skoove si prefieres usar un ordenador.

He tenido oportunidad de probar la app de Skoove y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Más de 400 lecciones organizadas por niveles

Si eres un principiante, tengo buenas noticias, ya que lo primero que hace Skoove es preguntar por tu nivel de experiencia con el piano: ninguno, básico o avanzado. De esta forma, la app te muestra los cursos que son más relevantes para tu nivel.

La app ofrece más de 400 lecciones agrupadas en 21 cursos que se reparten en 5 cursos para principiantes, 11 cursos para usuarios intermedios y 5 cursos para usuarios avanzados.

Los cursos están totalmente traducidos al español, lo cual también es de agradecer ya que he visto muchas apps solo en inglés donde, para empezar, ni siquiera las notas musicales se llaman igual.

Curso Objetivo 1

Principiante 1 Desde el inicio intentarás melodías de Mozart a Madness y aprenderás de forma interactiva los fundamentos de la lectura de notas y el piano 2

Principiante 2 Tocarás éxitos desde Bill Wither a J.S. Bach. Si ya tienes alguna experiencia tocando el piano con dos manos y leyendo a vista, este curso es ideal para ti. 3

Principiante 3 Aumentarás tus habilidades de lectura de notas y aprenderás de forma interactiva sobre intervalos. Tocarás emocionantes temas de «Monty Python» a «The XX». 4

Intermedio 1 Tocarás éxitos del pop, películas o clásicos como «The Scientist», «James Bond» y «Peer Gynt» y aprenderás a tocar en diferentes armaduras de clave. 5

Intermedio 2 Tocarás canciones como «Game Of Thrones», «Clocks» y «Valse d’Amelie» y aprenderás sobre acordes, compases y ejecución dinámica. 6

Intermedio 3 Toca «Piano Man» de Billy Joel, «Mad World» de Tears for Fears y «Back to Black» de Amy Winehouse. Aprenderás a construir las escalas mayor y menor y extender tus conocimientos sobre acordes.

aprender 7

Clásico avanzado Aprende los fundamentos del repertorio clásico – desde Beethoven hasta Enaudi. Aumentarás tus conocimientos sobre teoría musical, practicarás la independencia de tus manos y aprenderás cómo interpretar las piezas a tu propia manera. 8

Pop avanzado Toca clásicos del pop como «Rollin’ In the Deep» de Adele o «Let It Be» de los Beatles. Toca libremente siguiendo los cifrados y descubre cómo improvisar. 9

Leer una partitura Quieres adquirir más conocimientos y práctica en lectura a vista y teoría musical. Desarrolla y fortalece tus habilidades en este curso opcional con muchos ejercicios interactivos. 10

Blues & Boogie Woogie Piano Desde Fats Waller hasta Fats Domino – toca los riffs de las mayores leyendas del Blues y el Boogie Woogie. Familiarízate con la escala de Blues y toca tus propias improvisaciones. El curso es perfecto para principiantes que quieren introducirse en el Blues y el Boogie-Woogie, así como para estudiantes intermedios que quieren tocar licks de Blues Virtuosos. 11

Acordes y escalas Aprende a construir acordes en tu teclado y sé creativo con las escalas. Toca los acordes de las canciones más populares e improvisa con la banda.

aprender 12

Teclado para productores Este curso está diseñado para todos los productores que quieran aprender más sobre armonía, arreglos y tocar las teclas. Aprende canciones dance icónicas desde Faithless, Fatboy Slim, Eminem y más. 13

Canciones de novato Aplica tus habilidades de los Cursos principiantes y toca una vasta selección de éxitos de varios artistas, desde ABBA hasta One Republic. 14

Canciones intermedias Aplica tus habilidades de los cursos intermedios y toca una selección de éxitos de artistas desde Coldplay hasta Yiruma. 15

Canciones avanzadas Aplica tus habilidades de los cursos avanzado, pop y clásico y toca una selección de éxitos de artistas desde Beethoven a Kraftwerk. 16

Canciones Beatles Conviértete en el 5º Beatle y toca algunas de las caciones más famosas del cuarteto. 17

Canciones Queen Toca los éxitos de la película ‘Bohemian Rhapsody’ (2018). 18

Bandas sonoras Toca tus bandas sonoras favoritas, desde ‘Amelie’ hasta ‘Pirates Of the Caribbean’. 19

Canciones de Navidad Aprende los éxitos navideños, desde «Noche de Paz» hasta «Santa Clause is Coming to Town». Ya seas un pianista principiante o intermedio, encontrarás la canción adecuada para ti. 20

Canciones Florian Christi Toca la música del pianista y compositor Florian Christi. 21

Canciones Remme Toca la música del cantautor Remme.

Puedes practicar las lecciones con un teclado MIDI o un piano acústico. O si no tienes ninguno a mano, puedes utilizar el teclado de tu ordenador para salir del apuro (aunque no es la mejor opción ya que lo que quieres es aprender las teclas del piano, no del ordenador 😄)

Es posible utilizar Skoove en un smartphone, tablet o en la web en el ordenador. En mi opinión, el uso de tablet o ordenador es lo más adecuado ya que, gracias al mayor tamaño de pantalla, se muestra el teclado del piano en la parte inferior de la pantalla con teclas que se van iluminando, por lo que resulta mucho más sencillo seguir la lección y saber qué tecla debes pulsar en cada momento.

Un buen inicio para un novato

Mi experiencia tocando el piano es nula, así que mi primera parada fue el curso Principiante 1, que está formado por 18 lecciones. Siempre he tenido curiosidad por aprender a tocar un instrumento musical, así que me apetecía mucho comenzar las clases.

Una cosa que me gusta de Skoove es que, en lugar de empezar la formación con aburridas lecciones teóricas, te lleva a practicar continuamente cada concepto nuevo que aprendes, lo que hace que el proceso sea mucho más dinámico y entretenido.

Por ejemplo, la lección 6 te enseña a pulsar la nota Re y te anima a practicarla con la mano izquierda al ritmo de la canción We Will Rock You de Queen. Tras unos minutos practicando, puedo afirmar que sonaba casi tan bien como el original 🤘 — bueno, quizás no tanto 😂.

Para aprender a tocar las notas Mi y Fa, la app te propone que toques el tema de la película Tiburón. Y para practicar todo lo aprendido con las dos manos, la app te sugiere tocar Our House de Madness con su ayuda.

Me gusta que hayan escogido canciones conocidas para aprender a tocar el piano, en lugar de piezas clásicas más aburridas, ya que esto hace el aprendizaje sea más motivante, al menos para mí. De hecho, uno de los módulos te anima a convertirte en el «quinto Beatle» para tocar canciones tan conocidas como Help, Let it be, Yellow Submarine o Yesterday.

La app hace uso de la Inteligencia Artificial mediante un modo Análisis que utiliza el micrófono de tu dispositivo (o la conexión de tu teclado vía USB o MIDI) para escuchar lo que estás tocando y, de esta forma, date consejos personalizados.

Por ejemplo, puede darte consejos sobre tu postura y formas de mover los dedos en el teclado para conseguir dar con las notas adecuadas.

Otro punto interesante es que no estás solo con la app. Si te quedas atascado, puedes pedir ayuda a un profesor real, que te mostrará consejos y trucos para dominar cualquier lección. Esta combinación de formación online y ayuda personal es muy útil.

De principiante a experto: El camino del éxito

Antes de nada, como consejo, me gustaría comentar que tienes que dominar los módulos para principiantes y haber practicado algunas de las canciones antes de pasar a los módulos intermedios y avanzados. De lo contrario, podrías llegar a frustrarte.

Las lecciones de nivel intermedio están estructuradas de forma similar a las de principiantes, pero cubren conceptos más avanzados como el «sostenido», el «bemol» o los acordes. Las canciones a practicar también son más complicadas, como es lógico.

Entre los temas propuestos para practicar, me ha gustado que puedas practicar con la sintonía de James Bond, que en este módulo aprendes a tocar de principio a fin. Aún no he llegado a ese nivel de destreza pero estoy en ello.

Por último, están las lecciones de nivel avanzado, donde practicas conceptos y melodías más complejos con la ayuda de la app. Entre otras canciones, aprenderás a tocar Rollin’ in the deep de Adele o Fallin’ de Alicia Keys. ¡Casi nada! Si lo tuyo son las piezas clásicas, también hay algunas como Para Elisa de Beethoven.

Una biblioteca de más de 200 canciones para practicar

Skoove pone a tu disposición una gran selección de música para practicar, que incluye más de 200 temas modernos y clásicos.

Estos temas están organizados por nivel de dificultad — principiante, intermedio y avanzado — así que tienes fácil practicar según tu maestría con el piano.

Las partituras de estas canciones han sido compuestas por el equipo de Skoove y están diseñadas para que sean fáciles de tocar en su nivel correspondiente. Cero frustración.

La selección de música se actualiza mensualmente, por lo que continuamente se añaden nuevos temas. Mi única queja aquí es que la mayoría de las canciones son anteriores al año 2000 y, la verdad, me gustaría ver algunos temas más actuales.

¿Cuánto cuesta aprender a tocar el piano con Skoove?

La app ofrece un período de prueba gratuito de 7 días que desbloquea más de 400 lecciones y todas las canciones.

Durante el período de prueba, no se cobra nada y puedes cancelarla en cualquier momento, así que es una excelente forma de probar y ver si te convence. Si después de la prueba decides seguir utilizando la app, el precio a pagar es 89,99€ por año, que no es mucho teniendo en cuenta lo que cuestan las clases en el mundo real.

Conclusión

Nunca es tarde para aprender, y menos aún cuando hablamos de aprender a tocar un instrumento musical que nos puede dar tantas horas de entretenimiento.

Skoove me ha parecido una una app ideal para aprender a tocar el piano desde casa, a mi ritmo, con la ayuda de un teléfono móvil o, mejor aún, un tablet u ordenador, sin gastar el dinero en costosas clases presenciales.

La app es perfecta tanto para usuarios novatos como para aquellos que tienen cierta experiencia. A través de lecciones interactivas, la app te va enseñando todo lo necesario y te anima a probar lo aprendido interpretando canciones conocidas. Además, incorpora un análisis por IA que escucha lo que tocas y te da consejos personalizados.

En mi opinión, el coste de la suscripción es muy ajustado para todo lo que ofrece, ya que por 89,99€ al año tienes acceso a más de 400 lecciones en español y un catálogo de más de 200 canciones para practicar.

∼ Artículo patrocinado por Skoove ∼