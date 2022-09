¿Son compatibles las fundas de los iPhone 13 con los nuevos iPhone 14?

Ayer, Apple celebró su evento de lanzamiento anual en el que reveló la familia iPhone 14 / iPhone 14 Pro y el nuevo Apple Watch Series 8, incluyendo el nuevo modelo Apple Watch Ultra.

Si hiciste una inversión en un iPhone el año pasado, es muy probable que también hayas gastado dinero en una funda de buena calidad para protegerlo.

Si planeas actualizar tu teléfono a los nuevos modelos, te preguntarás si puedes seguir usando tu funda actual.

¿Es compatible mi funda del iPhone 13 con el iPhone 14?

Sólo hay 0,02 mm de diferencia entre el grosor de los iPhone 13 y iPhone 14, ya que todo lo demás es igual. Eso no es mucho, por lo que las fundas deberían encajar.

Dimensiones:

iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

iPhone 13: 146,7 x 71,5 x 7,6 mm

¿Es compatible mi funda del iPhone 13 Pro con el iPhone 14 Pro?

Con el iPhone 14 Pro, no tienes ninguna posibilidad. La funda es solo 0,2 mm más gruesa, pero 0,8 mm más alta, por lo que no lograrás un ajuste perfecto.

Dimensiones:

iPhone 14 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,8 mm

iPhone 13 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,6 mm

¿Es compatible mi funda del iPhone 13 Pro Max con el iPhone 14 Pro Max?

El Pro Max es 0,5 mm más estrecho pero 0,2 mm más grueso. Incluso si pudieras apretar el teléfono, va a tener espacio para moverse de lado a lado, lo que probablemente será bastante molesto.

Dimensiones:

iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,8 mm

iPhone 13 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,65 mm

¿Es compatible mi funda del iPhone 13 Pro Max con el iPhone 14 Plus?

No hay ninguna razón para pasar de un Apple iPhone 13 Pro Max a un Apple iPhone 14 Plus, pero, en todo caso, el módulo de cámara es diferente, por lo que no serviría.