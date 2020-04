Sony muestra por primera vez el mando DualSense de la PS5

Todavía no conocemos el aspecto que tendrá la nueva consola PS5, pero hoy Sony nos ha sorprendido el diseño de su nuevo mando DualSense de la PS5. La verdad es que su diseño no parece muy bonito pero sobre gustos no hay nada escrito.

Lo primero que llama la atención es que el panel táctil es ahora enorme y que el botón de PS parece estar camuflado. También se ve extraño en ese color blanco que seguro que se ensucia con solo mirarlo, aunque suponemos que habrá también otros colores.

En la entrada del blog en la que Sony ha mostrado este controlador, afirma que «tradicionalmente nuestros controladores base han sido de un solo color. Como puedes ver, esta vez hemos tomado una dirección diferente».

Mientras que el controlador DualShock 4 era un gamepad de un solo tono de color con una forma familiar, el controlador DualSense es blanco en la parte superior y negro en la parte inferior, con una barra de luz que rodea el touch pad.

En Twitter, justo después de que se presentara esta pantalla han comenzado a surgir opiniones contrapuestas, así como personas que compartían una imagen del mando en color negro vía Photoshop que se ve mucho mejor.

Un aspecto positivo es que Sony ha incluido un conector USB-C, como la mayoría de los smartphones lanzados en los últimos años. Esto significa que será fácil utilizar este controlador con cualquier cargador que tengas por casa.

También es buena idea tener un micrófono incorporado en el controlador, ya que el controlador DualShock 4 solo tenía un conector de de audio de 3,5 mm. Con el micrófono incorporado, el controlador DualSense te permitirá usar básicamente cualquier auricular que tengas por casa, aunque no tenga micrófono incorporado. Incluso hay un pequeño y práctico botón de silenciar justo debajo del botón PS.

El nuevo controlador vendrá con novedades como la vibración háptica que permitirá a los jugadores sentir una variedad de sensaciones cuando jueguen. Los botones superiores también cuentan con vibración háptica y proporcionarán sensaciones como la tensión que se siente al estirar un arco para disparar una flecha.

Según Sony, «Nuestro objetivo con DualSense es dar a los jugadores la sensación de ser transportados al mundo del juego tan pronto como abran la caja. Queremos que los jugadores sientan que el mando es una extensión de sí mismos cuando están jugando, ¡tanto que se olviden de que está incluso en sus manos!».