¿Te gustaría un iPhone SE Plus? Pronto podríamos tener noticias

Apple anunció la semana pasada el nuevo iPhone SE, que llega con un diseño similar al del iPhone 8 pero con un hardware renovado gracias al chip A13 Bionic que lo hace tan potente como los últimos iPhone 11.

Antes de su lanzamiento oficial, la fuente de filtraciones Jon Prosser ya había adelantado las características de este terminal, así como la fecha exacta de lanzamiento.

Ahora Prosser ha anunciado que Apple está desarrollando una variante «Plus» del iPhone SE, y promete ofrecer más información sobre el iPhone SE Plus pronto.

Este lanzamiento tiene bastante sentido ya que, aunque el iPhone SE sustituye al iPhone 8, todavía queda un iPhone 8 Plus sin sustituto que ya no está a la venta. El iPhone 8 Plus contaba con una pantalla de 5,5″ y doble cámara trasera, por lo que cabe esperar que el nuevo iPhone SE Plus también tenga este tamaño de pantalla, así como dos cámaras en la parte de atrás.

¿Eres más de iPhone SE o de iPhone SE Plus?