¿Tendremos que pagar una suscripción por usar Samsung Health en el futuro? Samsung responde

En un momento en el que muchas empresas del sector salud cobran tarifas mensuales por sus servicios, Samsung apuesta por atraer a los usuarios de dispositivos de salud con una ventaja clave: la ausencia de una suscripción.

Los nuevos Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 y Galaxy Watch Ultra llegan sin pagos recurrentes, ofreciendo una propuesta única en el mercado.

Samsung Health, la aplicación unificada de salud y bienestar de Samsung, ha sido gratuita para los clientes desde su lanzamiento en 2012.

Esta plataforma, que viene de serie en todos los relojes y ahora en los anillos de Samsung, permite a los usuarios monitorizar y analizar su bienestar con herramientas como análisis del sueño, seguimiento del ejercicio, planes de nutrición, predicciones del ciclo menstrual y más, basándose principalmente en los datos recopilados por los dispositivos de Samsung.

La colección de wearables de este año eleva el nivel con herramientas de salud avanzadas como la detección de apnea del sueño y las lecturas del índice AGEs, además de ofrecer análisis personalizados impulsados por Galaxy AI y el sensor BioActive de última generación de Samsung.

Durante una entrevista, el Dr. Hon Pak, vicepresidente y jefe del Equipo de Salud Digital de Samsung, abotrdó estas innovaciones y discutió la posibilidad de que Samsung empiece a cobrar por estos servicios en el futuro.

El Dr. Pak detalló los aspectos destacados de los dispositivos wearables de este año y su capacidad para «simplificar el cuidado de la salud tanto como sea posible», ya que este ámbito se desplaza en gran medida al hogar. El compromiso de Samsung con la democratización del entendimiento personal de la salud es evidente, dado que no exige pagos recurrentes más allá de la inversión inicial en el hardware.

Esta política de no suscripción se ha convertido en un punto clave en la comparación entre el Galaxy Ring y el líder del mercado de anillos inteligentes, el Oura Ring, que cobra 5,99 dólares al mes por sus servicios de seguimiento de fitness.

Aunque ha habido casos en el pasado donde los servicios gratuitos pasaron a ser de pago para aprovechar la demanda o cubrir los costes de desarrollo y mantenimiento, el Dr. Pak asegura que este no será el caso con las capacidades actuales de Samsung Health.

No vamos a retroceder y decir que necesitas pagar por las funciones que ya ofrecemos gratis. No creo que eso vaya a suceder. Según mi conversación con la dirección, no vamos a dar algo gratis y luego cobrar por ello.