Hace unas semanas, Apple lanzó el nuevo iPhone SE y hoy la compañía ha presentado los resultados financieros del último trimestre.

En al ronda de preguntas que ha tenido lugar tras la presentación, Tim Cook ha hablado acerca de la demanda del iPhone SE. Apple espera una buena acogida del iPhone SE en todas las geografías aunque cree que será «aún mejor» en zonas donde la renta media es más baja.

Cook también afirma que espera que un buen número de personas cambien de Android a iOS ya que el iPhone SE cuenta con el «motor» de los iPhones más potentes en un producto muy asequible. El directivo ha ido más allá afirmando que es «más rápido que los teléfonos Android más rápidos.»

Cook también fue preguntado acerca de si el nuevo iPhone SE es parte de los planes de Apple para ajustar la estructura de precios de la línea de iPhone. A esto respondió afirmando que Apple siempre ha tratado de entregar el mejor producto a un buen precio.

Siempre hemos tratado de entregar el mejor producto a un buen precio. Esa estrategia fundamental no ha cambiado en absoluto. Como saben, tuvimos un SE por un tiempo. Es genial traerlo de vuelta, era un producto muy querido. No le daría importancia a otra cosa que no sea que queremos dar a la gente el mejor trato que podamos mientras hacemos el mejor producto.