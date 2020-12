El conocido benchmark de rendimiento AnTuTu ha publicado elsegún los datos recopilados durante el mes de noviembre.

Este benchmark no solamente mide el rendimiento de CPU, GPU, memoria y almacenamiento, sino que también tiene en cuenta la fluidez con la que se mueve la interfaz, por lo que los smartphones con pantallas con alta tasa de refresco (90 Hz o más) consiguen una mayor puntuación.

Los resultados del ranking que se presentan a continuación son las puntuaciones promedio (no las puntuaciones más altas) en AnTuTu siempre que haya habido, al menos, 1.000 mediciones del modelo en cuestión.

La lista presenta cambios significativos respecto al mes anterior debido a la introducción de algunos nuevos dispositivos en el mercado con un hardware más potente. Si un mismo modelo tiene varias versiones con distintas capacidades de almacenamiento, solo aparece el modelo con puntuación más alta.

La primera posición está ocupada por el Huawei Mate 40 Pro+ con 12GB/256GB, que consigue una puntuación media de 698.654 puntos. Ya no queda nada para superar la barrera de los 700.000 puntos

No hay que irse muy lejos para encontrar a su hermano, el Huawei Mate 40 Pro [🛒 Huawei], que consigue la segunda posición con una puntuación media de 684.069 puntos.

Al observar las sub-puntuaciones de ambos, los subdatos muestran que las puntuaciones de CPU de los Mate 40 Pro + y Pro son básicamente las mismas, aproximadamente 180.000. La principal diferencia radica en la parte de GPU, ya que el Pro + supera los 300.000 mientras que la versión Pro se queda en 280.000 puntos.

La razón de esta diferencia es que el Pro+ tiene 12GB de RAM y la versión Pro tiene 8GB de RAM, lo que tiene un cierto impacto en el rendimiento de la GPU. Además, el Pro+ podría tener ciertas optimizaciones software para aumentar el rendimiento.

En términos de la puntuación de Memoria, las puntuaciones medidas de ambos han superado los 120.000 puntos, que es el valor más alto que vemos en el Top 10. Aparentemente el Huawei Mate 40 Pro utiliza un chip de memoria de fabricación propia más rápido que la memoria UFS 3.1 que utilizan otros fabricantes.

AnTuTu afirma que, en los datos que han recopilado, algunos Mate 40 Pro superan fácilmente los 720.000 puntos, mientras que otros quedan por debajo. La razón de esta diferencia es si el modo de rendimiento está activado o no.

El tercer puesto está ocupado por el Xiaomi Mi 10 Extreme Conmemorative Edition, que alcanza una puntuación de 671.045 puntos con una configuración de Snapdragon 865, 16GB de RAM LPDDR5 y 512GB de almacenamiento UFS 3.1.

Además, viene equipado con la funcionalidad software Write Turbo que acelera la escritura de almacenamiento mediante un espacio cache de alta velocidad. Respecto al mes pasado, la puntuación de GPU de este teléfono ha mejorado, de 270.000 a 280.000, debido a que el Mi 10 Extreme Edition ha actualizado el controlador de la GPU.

Los smartphones que ocupan el cuarto y quinto lugar son dos modelos de la marca china iQOO, el iQOO 5 [🛒 AliExpress] y el iQOO 5 Pro [🛒 AliExpress], con puntuaciones promedio de 664.250 y 554.238 puntos respectivamente.

Ambos están equipados con el trío Snapdragon 865 + memoria LPDDR5 + memoria flash UFS 3.1, más la funcionalidad software Multi-Turbo 4.0.

En comparación con otros modelos equipados con Snapdragon 865, la serie iQOO 5 posee una GPU overclockeada que supera los 270.000 puntos. Esto hace que el procesador se caliente más de lo normal, por lo que el sistema de refrigeración es particularmente importante.

Aunque utiliza memoria flash UFS 3.1, la puntuación MEM de la serie iQOO 5 dista mucho del Huawei Mate 40 Pro. En cuanto a puntuaciones MEM, el único que puede competir con el Mate 40 Pro es el Xiaomi Mi 10 Extreme Conmemorative Edition, que queda algo por encima de los 110.000 puntos.

El Redmi K30S Extreme Edition lanzado hace un par de meses ocupa el sexto lugar con una puntuación media de 664.119 puntos. La mayor ventaja de este dispositivo es el precio, ya que es el más barato entre los diez modelos del ranking.

El modelo en séptimo lugar es el vivo X50 Pro+ [🛒 AliExpress], con 662.524 puntos. Posee un procesador Qualcomm Snapdragon 865 acompañado por 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento UFS 3.1.

La octava posición está ocupada por el iQOO Neo 3, que consigue 644.449 puntos gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Justo debajo, en novena y décima posiciones, encontramos el ROG Phone 3 [🛒 Amazon] con 630.765 puntos y el Lenovo Rescue Gaming Phone Pro con 625.394 puntos. Ambos cuentan con chip Qualcomm Snapdragon 865+.

Llama la atención que, aún teniendo el chip más potente de Qualcomm, sus puntuaciones están por debajo de otros modelos. Esto se debe a que estos teléfonos no ofrecen una optimización software tan buena como la que introducen otros fabricantes. No basta con un chip muy potente si el software no está suficientemente optimizado.

Lo más llamativo de esta lista es que, a pesar de que está dominada por los chips de Qualcomm, no es un chip de este fabricante el que encabeza el ranking sino el chip Kirin 9000 de Huawei.

Por supuesto, otras marcas no dejarán de actualizar sus chips y pronto podríamos ver novedades. De hecho, ayer conociomos el nuevo chip insignia Snapdragon 888, aunque no veremos los primeros smartphones con este chip en el ranking hasta principios de 2021.

Finalmente, una vez más, podemos comprobar que los fabricantes chinos destacan por el rendimiento de sus nuevos smartphones, ya que no hay rastro de smartphones de Samsung, LG, HMD, Sony u otros fabricantes.