Torrents of Truth: La campaña que «secuestra» torrents de películas para hacer llegar a los rusos la verdad de la guerra

Torrents of Truth es una campaña que aprovecha los hábitos rusos de descargar torrents para saltarse la censura del gobierno e informar a los rusos sobre la guerra de Putin en Ucrania.

Los usuarios rusos que quieren descargar una película vía Torrent se pueden llevar una sorpresa cuando, una vez descargado, reproducen el archivo y aparecen los créditos iniciales.

En lugar de la película, aparece en pantalla un joven con una capucha blanca: «Sé que este no es el contenido que esperabas, pero es lo que necesitas ver. Esta es la verdad ilegal sobre la guerra de Rusia en Ucrania».

Torrents of Truth fue iniciada por Guillaume Roukhomovsky, director creativo francés de 72andSunny, una agencia creativa estadounidense/holandesa, que vio una oportunidad en la negativa de Rusia a pagar por el uso de la propiedad intelectual procedente de Occidente.

«Es importante que los rusos escuchen la verdad en ruso, y eso no es algo que haya ocurrido lo suficiente», afirma.

Crear una sensación de confianza y conexión es también una razón importante por la que Torrents of Truth no funciona de forma encubierta. Sus creadores se sitúan junto a ella con orgullo, habiendo decidido estratégicamente no recurrir al anonimato.

En su sitio web, cualquiera puede ver los informes en vídeo que la campaña ha producido y el equipo también es transparente sobre los torrents que «secuestran», así como su difusión.

«Para nosotros era muy importante que esta iniciativa llamara la atención de la gente, ya que los torrents se harán más populares cuanto más gente los secuencie», dice Roukhomovsky. «Por eso decidimos hacer pública esta iniciativa y pedir a la gente de todos los países que descargue los torrents».