Por defecto, tu iPhone guarda las imágenes como archivos HEIC una vez que pulsas el botón de disparo, aunque mucha gente cambia el formato de foto por defecto a JPEG, que es más compatible con otros dispositivos.

En ambos casos, un archivo HEIC o JPEG es una imagen que ha sido comprimida para ocupar menos espacio, eliminando muchos datos de la imagen y sacrificando la calidad.

Aunque no notarás la diferencia de calidad si no te fijas bien, la eliminación de datos de imagen te da muy flexibilidad a la hora de editar tus fotos, ya que el archivo no contendrá tantos datos de color para hacer correcciones de color, ni un rango dinámico tan amplio para ajustar las luces y las sombras.

Con un archivo RAW, tienes lo que captó el sensor de tu cámara, sin modificar ningún parámetro (o al menos muy pocos) y con una compresión mínima o nula, lo que significa que existen más datos de la imagen original. Lo que esto significa es que tienes mucha más libertad con un archivo RAW para editar una imagen, ajustando sus parámetros y cambiando las cosas que no te gustan.

Para cualquier persona a la que le guste editar sus imágenes, tener la posibilidad de hacer fotos en RAW en el iPhone es genial.

Cómo activar el disparo en RAW en el iPhone

Antes de empezar, debemos tener en cuenta que esta función solo está disponible en el iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

(1) Abre los Ajustes, luego desplázate hacia abajo y selecciona Cámara.

(2) Pulsa Formatos

(3) En Captura de fotos, toca el botón Apple ProRAW para activarlo.

(4) Abre la aplicación Cámara y toca el icono RAW, arriba a la derecha. Al abrir la cámara por primera vez, el icono aparecerá tachado. Al tocarlo, el tachado desaparecerá, lo que significa que estás tomando fotos en modo RAW.

Ahora estás tomando fotos en ProRAW. Si te preocupa el espacio de almacenamiento, ten en cuenta que cada foto RAW ocupará alrededor de 25MB de espacio, en comparación con el 1MB que utilizan los archivos HEIC. Es posible que tengas que ampliar tu almacenamiento en iCloud si piensas hacer muchas fotos en RAW.