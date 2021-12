Twitter: Así funciona la nueva norma que prohíbe publicar imágenes de personas sin su consentimiento

Tan solo unas horas después de que Jack Dorsey abandonara su puesto de CEO, Twitter ha ampliado su política de privacidad para incluir la prohibición de compartir fotos y vídeos de otras personas sin su permiso.

En una entrada de su blog, Twitter explica que ya prohíbe compartir información privada, ya sean direcciones, coordenadas GPS, permisos de conducir, tarjetas de crédito, historiales médicos, fotografías de personas desnudas o números de teléfono móvil personales.

Lo nuevo en esta lista son las imágenes o vídeos de individuos particulares sin el permiso de la(s) persona(s) representada(s).

¿Cuál será el proceso de denuncia?

Si una persona informa a Twitter de que la foto o el vídeo se ha tuiteado sin su permiso, este se retirará de la plataforma.

La reclamación, presentada por el propio individuo o por un «representante autorizado», tendrá que indicar que el medio fue subido sin su consentimiento.

Como explica Twitter, «cuando las personas representadas, o un representante autorizado, nos notifiquen que no han dado su consentimiento para que se comparta su imagen o vídeo privado, lo eliminaremos».

¿Qué significa exactamente esta nueva norma?

Básicamente, ya no se pueden publicar imágenes de personas si no cuentas con su consentimiento, a no ser que entre en una de las excepciones de Twitter a esta norma. En ese caso, puedes hacerlo.

¿Quién está protegido por la norma?

Los ciudadanos particulares en la mayoría de las situaciones (pero no en todas). También los personajes públicos si las imágenes en cuestión tienen como objetivo acosar, intimidar o utilizar el miedo para silenciarlos.

¿Cómo se acredita que eres la persona que aparece en la foto o el vídeo?

Twitter no da detalles al respecto.

¿Cuáles son las excepciones a la norma?

La primero excepción afirma que algunas imágenes de personajes públicos son lícitas. Añade que algunas imágenes de personas particulares están bien «cuando las imágenes/vídeos y el texto del Tweet que los acompaña se comparten en el interés público o añaden valor al discurso público».

La segunda excepción se aplica a las situaciones de crisis. Los titulares de las cuentas pueden compartir imágenes o vídeos de personas particulares en un esfuerzo por ayudar a alguien involucrado en una situación de crisis, como en las secuelas de un evento violento, o como parte de un evento de interés público debido al valor de interés público, y esto podría superar los riesgos de seguridad para una persona.

¿Cómo decidirá Twitter cuándo se aplica o no una excepción?

Esta es la explicación que da Twitter al respecto:

Siempre trataremos de evaluar el contexto en el que se comparte el contenido y, en esos casos, podemos permitir que las imágenes o los vídeos permanezcan en el servicio. Por ejemplo, tendríamos en cuenta si la imagen está disponible públicamente y/o está siendo cubierta por los medios de comunicación principales/tradicionales… o si una imagen concreta y el texto del tuit que la acompaña añaden valor al discurso público, se está compartiendo en interés público o es relevante para la comunidad.

¿Es posible llevar esta norma a la práctica?

El consenso inicial parece ser que esta norma parece imposible de gestionar y está sujeta a abusos de las fuerza del orden, como explica Kendall Brown.

Esta política va a ser abusada al 100% por los policías que no quieren que sus abusos salgan a la luz. Al igual que los policías que abusaron de la política de derechos de autor de YouTube reproduciendo música con derechos de autor mientras un ciudadano preocupado filmaba para asegurarse de que YouTube retirara el vídeo.

Personas de todo el espectro político están planteando varias hipótesis basadas en hechos reales del pasado — por ejemplo, fotos del ataque al Capitolio — para mostrar los problemas que ven en la nueva norma de Twitter.