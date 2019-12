Twitter corrige una vulnerabilidad grave de su app para Android

Es posible que en las últimas horas hayas recibido mensajes de Twitter a través de su aplicación o correo electrónico. Los mensajes dependen de las versiones de Android y de la app de Twitter para Android que estés utilizando pero lo que hay detrás es la corrección de una vulnerabilidad del servicio.

Twitter anunció ayer que ha corregido una vulnerabilidad de la app para Android que podría haber permitido a un usuario malintencionado controlar la cuenta de otro usuario y enviar mensajes y tweets desde ella. La vulnerabilidad también podría haberle dado acceso a información privada.

Twitter afirma que no tiene pruebas de que la vulnerabilidad haya sido nunca explotada, pero prefiere tomar precauciones extraordinarias. Esta vulnerabilidad no afectaba a la app para iOS, por lo que los usuarios de iPhone o iPad no están siendo avisados.

Este es el mensaje que envía Twitter a sus usuarios de Android:

Recientemente corregimos un problema por el cual es posible que tu cuenta se haya vulnerado. Si bien no tenemos pruebas de que alguien haya aprovechado esta situación, no podemos corroborarlo totalmente, y por eso te lo comunicamos. Puedes obtener más información sobre este problema aquí. Actualiza a la última versión de Twitter para Android lo antes posible para asegurarte de que tu cuenta está protegida. Lamentamos que esto haya ocurrido; seguiremos trabajando día a día para cuidar la seguridad de tu información en Twitter. Puedes comunicarte con nuestra Oficina de Protección de Datos a través de este formulario para solicitar información relacionada con la seguridad de tu cuenta.

Twitter afirma que siente lo ocurrido y que seguirá trabajando pero que tus datos estén seguros. Si tienes dudas, puedes preguntar a la compañía cómo protege tus datos personales a través su cuestionario online.