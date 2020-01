Twitter: Si esperabas un botón para editar un tweet, no llegará en 2020

💿💻 ¡Ofertón! Consigue tu clave Windows 10 Pro por 9,76€ y Office 2019 Pro por 39,54€ en MMORC [ Ver oferta ]

A todos nos ha pasado: publicamos un tweet y segundos más tarde descubrimos un error tipográfico, un enlace o imagen olvidado o algún otro problema que nos gustaría poder corregir rápidamente. En cualquier encuesta sobre las funcionalidades que echas de menos en Twitter, el botón de Editar tweet está en primera posición en la lista de peticiones.

Sin embargo, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha confirmado que eso no va a suceder este año, y ha explicado por qué en un nuevo video de preguntas y respuestas.

Dorsey explica que la razón por la que no se permitió la edición en un principio fue una simple cuestión técnica: originalmente se twitteaba a través de SMS, y una vez que se enviaba un mensaje de texto, no había forma de recuperarlo. Esa razón ahora es simplemente algo anecdótico, pero dice que la compañía quería «preservar esa vibración». Y no, nosotros tampoco sabemos qué quiere decir con eso.

Dorsey continúa explicando que el problema principal son los retweets. Si se permite la edición, alguien podría retwittear algo, y el autor podría entonces editar el tweet para decir algo completamente diferente.

Una solución común sugerida para esto ha sido permitir sólo las ediciones inmediatas – las que se hacen dentro de los primeros 30 o 60 segundos. Dorsey dice que esto es menos problemático, pero aún así requeriría que el servicio retrasara la publicación del tweet durante ese período, lo que sería complicado para un servicio que a veces exige inmediatez, como en el caso de las noticias de última hora.

De todos modos, no parece que esto sea un problema insuperable. Por ejemplo, los tweets pueden ser publicados inmediatamente, pero tienen una ventana de edición de 30 segundos dentro de la cual los retweets no son posibles. O hacer que los retweets se borren automáticamente si el tweet es editado.

Dorsey ha dicho un ‘no’ rotundo a que esta característica llegue este año, pero deja abierta una pequeña ventana de esperanza algún tiempo después. «Así que estas son todas las consideraciones», dice Dorsey. «Pero probablemente nunca lo haremos».